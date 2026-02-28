Lokalvårdare med kunskap och erfarenhet inom trappstädning
Filteo AB / Städarjobb / Haninge Visa alla städarjobb i Haninge
2026-02-28
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filteo AB i Haninge
Städföretaget Filteo AB söker erfarna städare.
Filteo AB befinner sig i en expanderingsfas och är i behov av erfarna städare.
Arbetet utförs i hela Storstockholm och arbetsuppgifterna är främst trappstädning, en hel del andra städuppdrag som förekommer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innehålla:
• Grundläggande städuppgifter
• Vid behov övriga städuppgifter som till exempel fönsterputs,
kyl/frys/ugnsrengöring med mera.
Vi söker dig som är flexibel, positiv och engagerad i ditt arbete. Vi ser även att
du är initiativtagande och självgående.
Utöver detta ser vi att du:
• Har erfarenhet av arbete inom städbranschen
• Kan kommunicera med enkel svenska eller engelska
• Kan arbeta heltid, dagtid.
• Det är även starkt meriterande om du har B körkort då tillgång till
företagsbil finns. (Ej krav)
• Har arbetstillstånd i Sverige
Du ska även vara:
• Noggrann och ordningsam
• Pålitlig och ansvarsfull
• Lösningsorienterad
Är du den vi letar efter? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: kontakt@filteo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FilTeo AB
(org.nr 559004-6560)
Idunvägen 27 (visa karta
)
136 42 HANDEN Arbetsplats
Filteo AB Jobbnummer
9769315