Lokalvårdare med körkort på heltid i Göteborg
Onepartnergroup Väst AB / Städarjobb / Göteborg
2025-08-13
Är du en person som gillar när det är rent och fint? Trivs du med ett arbete som innefattar lokalvård/städ? Då har vi en intressant tjänst för dig! Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Vår kund i Göteborg söker nu en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare till deras team! Som lokalvårdare spelar du en viktig roll i att skapa en trivsam och ren miljö för både medarbetare och besökare.Arbetsuppgifternna består bland annat av städning av kontor, byggstäd, trappstädning och maskinkörning. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor så det är viktigt att kunna samarbetaTjänsten är på heltid med start omgående eller enligt överrenskommelse. Du kommer jobba måndag-fredag 7-16 där arbetstiderna kan variera.
Vi ser att du
Har minst ett års erfarenhet som lokalvårdare
Har B körkort
Är noggrann och har en känsla för detaljer
Behärskar svenska i tal och skrift
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
