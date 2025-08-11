Lokalvårdare med körkort inom specialstädning - Halmstad / Falkenberg
Serviceföretaget Pima AB / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2025-08-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serviceföretaget Pima AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Klippan
eller i hela Sverige
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av specialstädning eller lokalvård? Bor du i Halmstad eller kan tänka dig att arbeta där? Beskriver dina bekanta dig som flexibel, lättlärd, lösningsorienterad person? Då kan det vara dig som vi söker!
Pima söker nu en medarbetare som vill vara med och stärka upp teamet i Halmstad med vår specialstädning som innefattar städning av datahallar samt en del bilkörning i tjänsten.
Man utgår från Halmstad eller Falkenberg där man hämtar upp företagsbilen och åker runt till olika datahallar. Tjänsten kan även inefatta olika typer av städningar så som flyttstäd, fönsterputs, golvvård, höghöjdsstäd, storstäd, industristäd, byggstäd, kontorstädning. Vi söker dig som vill arbeta heltid. Arbetstiderna föreligger mellan klockan 07:00-16:00.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer och brinner för att leverera god kvalitet. Vi värdesätter att du som anställd innehar en positiv attityd och tycker om att ha roligt på arbetet. Dina arbetsuppgifter
En typisk arbetsdag innefattar bland annat att utföra städningar av datahallar och en del bilkörning. Vi tillhandahåller arbetsredskap som brukas i tjänsten. Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
- Har tidigare erfarenhet av lokalvård
- Är noggrann och stresstålig
- Kan arbeta ensam och i grupp
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
- Lift/fallskydd
Låter tjänsten intressant? Inkom med din ansökan snarast!
Krav
B-körkortAnställningsvillkor
- Provanställning 6 månader
- Arbetstid måndag-fredag mellan 07:00-16:00
- Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
- Avtalsenliga löner
- Friskvårdsbidrag
- Lön enligt kollektivavtal
- Start omgående Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serviceföretaget Pima AB
(org.nr 556464-5520) Arbetsplats
Pima Jobbnummer
9452029