Lokalvårdare med känsla för service och kvalitet till en Kund i Värmland
2025-09-11
Nu söker vi Lokalvårdare med känsla för service och kvalitet till kund i Värmland.
Är du serviceinriktad, gillar ordning och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer? Vi söker nu en lokalvårdare som vill vara en del av ett team där kvalitet, noggrannhet och kundbemötande står i fokus.
Som lokalvårdare kommer du att arbeta både självständigt och i team. Du ansvarar för att leverera städning av högsta kvalitet och ge kunderna ett professionellt bemötande.
Arbetet utförs främst i Filipstad, Storfors och Hällefors.
Arbetstiderna är i första hand vardagar kl. 8-17, men viss flexibilitet kan förekomma beroende på kundernas behov.
Tjänsten startar som deltid med målsättning att på sikt övergå till heltid, med utvecklingspotential hos vår kund som du kommer bli anställd hos.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande.
Tycker om att städa, skapa ordning och struktur och ser framemot ett fantastiskt resultat.
Är noggrann och prioriterar kvalitet framför snabbhet.
Har god egen hygien och förstår vikten av att representera en arbetsgivare inom rengöring och hygien.
Har vilja att lära, utvecklas och bidra till ett positivt arbetsklimat
Har B-körkort (krav) och gärna tillgång till egen bil.
Kan tala och förstå svenska på en nivå som möjliggör god kundkontakt, service och enklare merförsäljning.
Vi erbjuder:
Intern grundlig utbildning och introduktion, ingen tidigare erfarenhet är ett krav utan personliga egenskaper är det som är avgörande.
Möjlighet att växa i rollen och utvecklas inom företaget.
Arbete i en trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Urval görs löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
