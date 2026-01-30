Lokalvårdare med inriktning på specialstäd - heltid Göteborg
Lokalvårdare med inriktning på specialstäd - heltid Göteborg
Är du noggrann, praktiskt lagd och trivs med ett arbete där resultatet syns direkt? Har du erfarenhet av mer avancerad städning och vill ta nästa steg i din karriär som lokalvårdare? Då kan du vara den vi söker till vårt team för specialstäd!
Om ossStädalliansen växer och vi söker nu en lokalvårdare med inriktning på specialstäd till Göteborg. Vi är ett medelstort svenskt städbolag med cirka 40 medarbetare och erbjuder ett brett utbud av tjänster till både privatpersoner och företag.
Om tjänsten - Specialstäd
Som lokalvårdare inom specialstäd kommer du att arbeta med mer avancerade och varierade uppdrag än traditionell daglig städning. Till dina arbetsuppgifter kan bland annat höra:
• > Fönsterputs, både invändigt och utvändigt -> Byggstäd efter renovering och nyproduktion -> Sanering (t.ex. efter skador, lukt, smuts) -> Storstädningar hos företag och privatpersoner -> Golvvård (skurning, polish, behandling av olika golvtyper) -> Maskinstädning och skötsel av städmaskiner -> Lokalvård i olika typer av miljöer -> Enklare trädgårdsarbete i anslutning till kunders fastigheter
Du utgår oftast från kundens lokaler och tar dig mellan uppdrag med bil.
Vi söker dig som
• > Har erfarenhet av lokalvård/städning, gärna inom specialstäd -> Är noggrann, ansvarstagande och självgående -> Har gott ordningssinne och ett öga för detaljer -> Trivs med ett fysiskt arbete och varierande arbetsmiljöer -> Har goda kunskaper i svenska eller engelska, i tal och förståelse
Har lätt för att bemöta kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
• > Fönsterputs -> Byggstäd -> Sanering -> Storstädningar -> Skötsel av städmaskiner -> Trädgårdsarbete -> Lokalvård i olika typer av fastigheter -> Golvvård -> Maskinstäd generelltPubliceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
• > Heltidstjänst -> B-körkort -> Goda kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder
• > Heltidstjänst i en växande bransch -> Goda villkor enligt kollektivavtal -> Trygg anställning med ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsavsättning och friskvårdsbidrag -> Introduktion, utbildning och löpande kompetensutveckling inom specialstäd -> Trevliga kollegor från hela världen -> Varierade arbetsdagar med olika typer av uppdrag och miljöerSå ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Städalliansens team för specialstäd! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
