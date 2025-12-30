Lokalvårdare med gruppledaransvar - heltid tillsvidare till kunder i Götebo
2025-12-30
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Brinner du för att arbeta med service? Vill du vara med och skapa en välkomnande miljö för våra serviceanvändare och samtidigt ha samordningsansvar för grupper på plats? Då kan det här vara en möjlighet för dig! Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som gruppledare inom lokalvårdaren i denna tjänst ansvarar du för att samordna städleveransen för kunder i Göteborg med omnejd. Fokus är på städ och i tjänsten har du dagliga kontakter med medarbetare inom uppdraget och med verksamhetschefen. Du har också själv i uppgift att utföra lokalvård inom uppdraget. Arbetsuppgifterna består bland annat i:
• Städning av lokalerna för den aktuella kunden
• Personalplanering vid sjukskrivning etc
• Schemaläggning
• Kontakt med kund
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Våra anställningar följer alltid kollektivavtal. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vem är du?
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalité. Vi tror att du som gruppledare har lätt för kontakt både med medarbetare, chef och kund. Du är mån om tjänsterna som levereras till kund och trivs bra med att samordna. Du kommer att möta olika typer av personer i ditt arbete och vi tror att du är van att arbeta självständigt och med integritet. Du har erfarenhet av och kan uppvisa dokument på tidigare ledarroller.Kvalifikationer
• Lokalvårdserfarenhet 3-5 år
• Dokumenterad erfarenhet av gruppledare eller dylikt
• Goda språkkunskap i svenska, både i tal och läsförståelse, p.g.a arbetets krav.
• SRY, PRYL eller liknande utbildning är meriterande
För att kunna följa arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter och rutiner behöver du tala, läsa och skriva svenska obehindrat. Den som tillsätts i denna tjänsten kommer att genomgå en bakgrundskontroll inför anställning med anledning av kundens krav.Om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning 6 månader. Tjänsten gäller Göteborg med omnejd. Lön och villkor enligt kollektivavtal och ett extra gruppledartillägg tillkommer utifrån ansvar. Tillämpligt kollektivavtal är Serviceentreprenad Kommunal.
Start omgående eller enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inkom med CV och personligt brev. Ansökan gör du enkelt via formuläret nedan.
Behöver du veta mer innan du skickar in din ansökan? Kontakta verksamhetschef Josefine Lippens, josefine.lippens@primar.se
Notera att du inte kan skicka din ansökan via mail.
https://www.primar.se
Detta är ett heltidsjobb.
