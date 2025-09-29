Lokalvårdare med erfarenhet och B-körkort sökes!
Klarin Lundin AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klarin Lundin AB i Göteborg
Lokalvårdare med erfarenhet och B-körkort sökes!
KLINAB, Klarin Lundin AB
Plats: Göteborg med omnejd
Omfattning: Heltid / Deltid
Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning
Lönetyp: Månadslön, innestående
Start: Enligt överenskommelse
Om dig:
Vi söker en självgående och erfaren lokalvårdare som vill bli en del av vårt engagerade team! Du kommer att arbeta med varierande städuppdrag och behöver vara mycket flexibel, noggrann och lösningsorienterad. Du tycker om kundkontakt och har förmåga att leda ett arbetsteam när det behövs.
Kravprofil
B-körkort (obligatoriskt)
Kunskap att köra släpkärra (meriterande)
Erfarenhet av golvvårdsmaskiner
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office. (meriterande)
Flera års erfarenhet inom lokalvård
Flexibel och van vid att arbeta både självständigt och i grupp
Positiv, kommunikativ, noggrann och samarbetsvillig
Arbetsuppgifter
• Du kommer att utföra olika typer av städning, bland annat:
Hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning, trappstädning, byggstädning, socialsanering / röjning
Täcka upp vid frånvaro (sjukdom, semester etc.)
Leda och ansvara för arbetsgrupper vid behov
Om jobbet
Klinab, Klarin Lundin AB har funnits sedan 1989. Vi är ett miljödiplomerat företag med kollektivavtal via Fastighetsanställdas Förbund, hängavtal med Byggnads, samt pensionsinbetalningar via FORA. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och trivas.
Vi arbetar för
Möjlighet till utveckling inom företaget
Varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar
En positiv arbetsmiljö med trevliga kollegor
Ansökan
Vänligen skicka din ansökan med CV och personligt brev till marita@klinab.se
senast 2025-10-31.
Ange "Platsansökan oktober 2025" i ämnesraden. Observera att ansökningar utan korrekt ämnesrad inte kommer att behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Se information rubrik Ansökan.
E-post: marita@klinab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platsansökan oktober 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klarin Lundin AB
(org.nr 556360-2563)
Prästgatan 2 (visa karta
)
416 66 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9531912