Lokalvårdare, lön från 27 968 kr/månad och krav på körkort

2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Lerum
Städgruppen har funnits sedan 1984 och vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan.
Vi jobbar bara med abonnemangskunder vilket ger en arbetsplats där kunderna är samma från vecka till vecka.
Vi söker dig som gillar att:
Städa
Köra bil i stan
Lösa problem och strukturera upp en arbetsplats för att uppnå bästa resultat.
Träffa nya människor
I denna tjänsten behöver man vara:
Morgonpigg
Noggrann, organiserad och strukturerad.
Social
Mycket bra på svenska i både tal och skrift.
Tjänsten kräver:
Tjänsten innebär:
80-100 % beroende på vad som passar dig bäst.
Både självständigt arbete och arbete i team.
Städning hos våra kunder som är både företag och privatpersoner.
Vanlig återkommande daglig städning och ej flyttstädning eller storstädning.
Arbete 06:00-ca 14:30 måndag-fredag.
Månadslön heltid från 27 968 kr utan erfarenhet vid 22 års ålder. Vid erfarenhet tillkommer tillägg.
Arbetskläder, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev
Cv
Foto
Minst en referens
Ansökan ska innehålla:
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Patrull 80-100%". Omfattning
