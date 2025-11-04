Lokalvårdare inom hotell ( Kväll tid Stockholm City, 75 percent)
2025-11-04
Nu söker vi ett flertal duktiga personer som har erfarenhet av lokalvård. Du kommer att arbeta med lokalvård på hotell runt om i Stockholm och dina arbetsuppgifter innebär städning av rum och allmänna utrymmen på anläggningen.
Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag- och kvällstid alla dagar i veckan.
Vem söker vi?
Du har goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av lokalvård.
Förmåga att samarbeta med andra människor.
Effektiv och noggrann.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kollegor från hela världen. Hos SOL Facility Services omfattas du av kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension och du erbjuds fackliga relationer.
Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
