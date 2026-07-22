Lokalvårdare i Stöcke/Stöcksjö, Städ- och verksamhetsservice
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2026-07-22
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Hjälp oss skapa trivsel och hållbarhet varje dag!
Städ- och verksamhetsservice ansvarar för lokalvård i kommunens lokaler, med fokus på daglig städning och planerat underhåll. Vi erbjuder även verksamhetsservice, intern posthantering och vaktmästeri. Vi är ca 350 medarbetare och tillsammans städar vi dagligen 510 000 kvadratmeter inom skolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler.
Är du en person som vill se ett direkt resultat av ditt arbete och göra skillnad för dem som vistas i kommunens lokaler? Då kan du vara vår nya lokalvårdare i Stöcke & Stöcksjö!
Arbetet som lokalvårdare
Som lokalvårdare hos oss har du en viktig roll i att skapa rena, trygga och hållbara miljöer. Hos oss är lokalvård inte bara ett arbete – det är en del i att skapa en bättre upplevelse för de som vistas i våra skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, kontor och andra kommunala lokaler. Vi är därför måna om att ständigt förbättra våra städmetoder och se till att våra medarbetare har tillgång till moderna verktyg och städsystem.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Daglig städning, planerad storstädning och golvvård.
Maskinkörning.
Underhåll av städutrustning och maskiner.
Beställning av städmaterial.
Daglig kontakt med personer som vistas i lokalerna.
Kvalitetskontroll av ditt eget arbete för att säkerställa att vi håller god städkvalité.
Om dig
Vi söker dig som gillar ordning och reda och vill bidra till förbättring. Du trivs med att arbeta självständigt och i samarbete med kollegor. Har du ett öga för detaljer och gillar att arbeta strukturerat är det här ett arbete för dig!
Vi vill att du har:
Godkänd gymnasieutbildning.
Erfarenhet av lokalvård i offentlig verksamhet.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift för att kunna kommunicera och följa instruktioner, samt grundläggande kunskaper i engelska.
B-körkort samt tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har utbildning i SRY, PRYL eller liknande.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Serviceinriktad och tycker om att skapa en ren och trivsam miljö där människor mår bra.
Självständig, men också en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra.
Anpassningsbar, då du i denna tjänst kommer att arbeta på flera olika arbetsplatser.
Noggrann och ser detaljer. Du är stolt över att lämna ett arbete som håller en god kvalitet.
Initiativrik och kan planera ditt eget arbete, samtidigt som du gärna tar tag i nya utmaningar.
Beredd att hantera ett arbete som kan vara fysiskt utmanande, både genom tunga lyft och att använda städmaskiner, utföra golvvård m.m.
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, detta med anledning av lagen om lämplighetskontroll.
Vill du hjälpa oss att bidra till att kommunens lokaler upplevs trivsamma och hållbara? Då vill vi gärna träffa dig! Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Städ- och verksamhetsservice Kontakt
HR-administratör
Carina Wikner 090-163698 Jobbnummer
10009269