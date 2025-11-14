Lokalvårdare i Karlstad Helgjobb kväll
2025-11-14
Vi söker medarbetare för lokalvård av butik.
Arbetstid: Lördag-söndag, med start kl: 17:00. Även vissa helgdagar tex jul, nyår och påsk.
Vana vid körning av städmaskiner tex kombiskurmaskin är meriterande.
Tycker du om städning är social och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Buskhaga Städ.
Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som vill arbeta i Karlstad med omnejd. Arbetet innebär regelbunden städning hos hos företag. Det är viktigt att du tycker om att städa och göra rent, du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig.
Vi har varierande städuppdrag både i privat och företagsmiljö. Hemstädning, fönsterputs, flyttstädning, golvvård, byggstädning mm. Vårt uppdrag är att underlätta våra kunders vardag och ge dem tid över till det de vill eller behöver göra. Som att ta hand om sig själv och familjen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: jobb@buskhaga.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvällsjobb helg".
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buskhaga Holding AB
Sofia Lindholm sofia@buskhaga.com
9604532