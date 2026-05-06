Lokalvårdare i Helsingborg - semestervikarie v.21+29-31
Prio Servicepartner AB / Städarjobb / Helsingborg
2026-05-06
Prio Servicepartner söker en semestervikarie på deltid som lokalvårdare i Helsingborg under veckor 21 och 29-31.
Arbetet utförs i kontorsmiljö primärt under kvällstid. Även andra uppdrag kan förekomma, som hemstädning och flyttstädning.
Du som söker ska vara noggrann, pålitlig och punktlig. Någon form av städutbildning och/eller erfarenhet är meriterande. Du behöver ej körkort, men goda kunskaper i svenska språket är en nödvändighet.
Vänligen sänd din ansökan per e-post till angiven adress. I samband med intervju så begär vi registerutdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: rekrytering@prioservicepartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Helsingborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prio Servicepartner AB
(org.nr 559357-0731) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9896234