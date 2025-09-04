Lokalvårdare för hus och lägenheter - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Huddinge
2025-09-04


Vill du arbeta med att skapa ordning och trivsel i människors hem? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning och vi söker nu fler engagerade lokalvårdare till vårt team i Stockholm med omnejd.
Vi erbjuder våra kunder tjänster i hemmet såsom hemstädning, fönsterputs, flyttservice och mycket mer - och nu kan du bli en del av vårt växande team!
Om rollen
Som lokalvårdare hos Hemfrid arbetar du med städning av både hus och lägenheter. Ditt arbete bidrar direkt till att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trivsam miljö. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, tillsammans med kollegor från hela världen.
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta självständigt och i team


Har erfarenhet av städning (meriterande, men inget krav)


Är noggrann, ansvarstagande och vill utvecklas


Talar svenska eller engelska


Kan arbeta flexibla arbetstider


Har B-körkort och gärna egen bil (meriterande)

Vi erbjuder
Anställning på timbasis eller tjänst på 50-75 %


Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor


Försäkringar (sjukdom, ansvar, pension) och friskvårdsbidrag


Kostnadsfri utbildning i hemstädning


Trevliga kollegor och en stabil arbetsplats

Ansök idag!
Vill du bli en del av Hemfrid? Skicka in din ansökan via vår karriärsida: www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Home Cleaners for Houses and Apartments - Hemfrid Stockholm
Hemfrid is Sweden's largest provider of home cleaning services. We are now hiring motivated and detail-oriented cleaners for houses and apartments in the Stockholm area.
We offer:

Flexible employment: hourly or 50-75%


Collective agreement and great benefits


Insurance and wellness allowance


Free home cleaning training


Friendly colleagues and a safe, stable workplace


Apply here: www.hemfrid.se/karriar Questions? Email us at hr@hemfrid.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444)

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9492902

