Lokalvårdare för daglig städning i Hovås/Askim|19 timmar i veckan
Grand Service AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
Observera att vi söker dig som bor i Västra Göteborg, gärna i närheten av Tynnered, Frölunda eller Askim, då arbetsplatsen ligger i Askim och arbetet sker tidigt på morgonen.
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, respekt och trivsel står i centrum?
Grand Service söker nu en självgående och pålitlig lokalvårdare till ett uppdrag i Hovås/Askim. Vi söker dig som kan arbeta med daglig lokalvård cirka 19 timmar i veckan, måndag till fredag. Arbetet är en timanställning och utförs på morgonen med start kl. 06:00.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Har minst ett års erfarenhet av arbete inom lokalvård
Behärskar svenska i tal och skrift
Har personnummer eller samordningsnummer, samt giltigt arbetstillstånd
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Meriterande:
B-körkort
Utbildning i SRY, PRYL eller likvärdigt
OBS! Sök endast om du uppfyller kraven ovan. Vi går igenom ansökningarna löpande.
Så ansöker du
Skicka ditt CV till: jobb@grandservice.se
Ange följande referens när du ansöker: "Extra Askim"Skriv gärna några rader om dig själv och varför du vill jobba hos oss.
Vi på Grand Service värdesätter positiva, pålitliga och målmedvetna medarbetare som fungerar bra i team såväl som självständigt. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi strävar alltid efter såväl nöjda kunder som nöjd personal.
Då Grand Service är placerat i Göteborg så ser vi självklart att även du har din bas här.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Grand Service AB är ett väletablerat, familjeägt företag som har funnits i Göteborg sedan 1987. Vi erbjuder behovsanpassade städtjänster till både företag och privatpersoner, med starkt fokus på kvalitet, miljö och arbetsglädje.
Vi har specialiserat oss på:
Hemstädning, flyttstädning, fönsterputs
Kontorsstädning, trappstädning, golvvård
Tvättstugeservice, storstädning
Visningsstädning och städning i offentliga lokaler såsom kyrkor, församlingar och förskolor
Vi är även godkänd valideringsleverantör för SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), och arbetar aktivt med kompetensutveckling och yrkesbevis inom lokalvårdsyrket. Det innebär att vi inte bara levererar högkvalitativa tjänster utan vi utbildar och stärker framtidens lokalvårdare.
Hos oss är våra medarbetare hjärtat i verksamheten. Vi tror på att trivsel och trygghet på arbetsplatsen ger nöjda kunder och en hållbar framtid för branschen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@grandservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra Askim". Arbetsgivare Grand Service AB
(org.nr 559281-5475)
Kustroddaregatan 48 (visa karta
)
414 52 GÖTEBORG Jobbnummer
9543009