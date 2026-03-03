Lokalvårdare A Rengörarna i Sörmland AB vikariat
2026-03-03
A Rengörarna i Sörmland AB är ett etablerat serviceföretag med lång erfarenhet inom lokalvård. Vi arbetar med både företag och privatpersoner och erbjuder tjänster som präglas av kvalitet, noggrannhet och pålitlighet. Vår ambition är att skapa rena, trivsamma miljöer och bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi söker dig som:
är noggrann och serviceinriktad
har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter
är flexibel och punktlig
har god samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, men vi välkomnar även sökande som är nya i yrket.
Vi erbjuder:
Introduktion och stöd i arbetet
Introduktion och stöd i arbetet
En arbetsmiljö där kvalitet är i fokus

Publiceringsdatum
2026-03-03
Välkommen med din ansökan snarast möjligt. Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: norrkoping@arengorarna.se Arbetsgivare A Rengörarna i Sörmland AB
(org.nr 556717-6671)
602 20 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9774323