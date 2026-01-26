Lokalvårdare A Rengörarna i Sörmland AB

A Rengörarna i Sörmland AB / Städarjobb / Nyköping
2026-01-26


Visa alla städarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A Rengörarna i Sörmland AB i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Flen, Norrköping eller i hela Sverige

Om jobbet
A Rengörarna i Sörmland AB är ett etablerat serviceföretag med lång erfarenhet inom lokalvård. Vi arbetar med både företag och privatpersoner och erbjuder tjänster som präglas av kvalitet, noggrannhet och pålitlighet. Vår ambition är att skapa rena, trivsamma miljöer och bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi söker dig som:
är noggrann och serviceinriktad
har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter
är flexibel och punktlig
har god samarbetsförmåga

Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, men vi välkomnar även sökande som är nya i yrket.
Vi erbjuder:
Introduktion och stöd i arbetet
En arbetsmiljö där kvalitet är i fokus

Publiceringsdatum
2026-01-26

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan snarast möjligt. Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: nykoping@arengorarna.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Rengörarna i Sörmland AB (org.nr 556717-6671)
Hantverksvägen 7 (visa karta)
611 27  NYKÖPING

Jobbnummer
9703604

Prenumerera på jobb från A Rengörarna i Sörmland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A Rengörarna i Sörmland AB: