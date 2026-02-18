Lokalvårdare 75% Tjänst (Möjlighet att Öka till 100%)

Riktigt Rent Sverige AB / Städarjobb / Umeå
2026-02-18


Arbetsgivare: Riktigt Rent Sverige AB
Plats: Umeå
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 75% (ca 30 timmar per vecka), med god möjlighet att öka till 100%
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Om Riktigt Rent Sverige AB
Riktigt Rent Sverige AB är ett växande och kvalitetsfokuserat städföretag med bas i Umeå. Vi erbjuder professionella städtjänster till kontor, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Vårt rykte bygger på pålitlighet, konsekvent kvalitet och höga standarder.
Vi söker nu motiverade personer som är stolta över sitt arbete och vill växa tillsammans med ett företag som värdesätter professionalism och långsiktighet.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Om tjänsten
Detta är en utmärkt möjlighet för en erfaren lokalvårdare som söker stabilitet och utveckling. I takt med att företaget växer finns goda möjligheter att öka arbetstiden och ta större ansvar på lång sikt för rätt person.

Dina arbetsuppgifter
Professionell städning av kontor och kommersiella lokaler

Trappstädning i bostadsfastigheter

Städning av toaletter och gemensamma utrymmen

Upprätthålla höga hygien- och kvalitetskrav

Utföra egenkontroll av utfört arbete

Representera företaget professionellt ute hos kund

Säkerställa hög kundnöjdhet

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av städning (krav)

Stark arbetsmoral och hög ansvarskänsla

Förmåga att arbeta självständigt och effektivt

Förmåga att samarbeta i team

Noggrann och kvalitetsmedveten

Positiv attityd och professionellt bemötande

Referenser krävs

Grundläggande svenska eller engelska

B-körkort är meriterande

Tillgång till egen bil är meriterande

Städutbildning eller certifiering är meriterande

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande och stabilt företag

Tydlig möjlighet att öka till heltid (100%)

Stöttande ledarskap och strukturerad arbetsmiljö

Långsiktiga karriärmöjligheter för engagerade medarbetare

Kontaktuppgifter för detta jobb
Terence Tanila
Telefon: 076 071 29 27
Skicka din ansökan till: cornel@riktigtrent.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: cornel@riktigtrent.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOB".

Omfattning
Arbetsgivare
Riktigt Rent Sverige AB (org.nr 559516-4590)
Folktrovägen 10 A (visa karta)
907 51  UMEÅ

Körkort
Kontakt
Terence Tanila
cornel@riktigtrent.nu
076 071 2927

Jobbnummer
9749346

