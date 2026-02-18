Lokalvårdare 75% Tjänst (Möjlighet att Öka till 100%)
Riktigt Rent Sverige AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riktigt Rent Sverige AB i Umeå
Arbetsgivare: Riktigt Rent Sverige AB
Plats: Umeå
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 75% (ca 30 timmar per vecka), med god möjlighet att öka till 100%
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Om Riktigt Rent Sverige AB
Riktigt Rent Sverige AB är ett växande och kvalitetsfokuserat städföretag med bas i Umeå. Vi erbjuder professionella städtjänster till kontor, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Vårt rykte bygger på pålitlighet, konsekvent kvalitet och höga standarder.
Vi söker nu motiverade personer som är stolta över sitt arbete och vill växa tillsammans med ett företag som värdesätter professionalism och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Detta är en utmärkt möjlighet för en erfaren lokalvårdare som söker stabilitet och utveckling. I takt med att företaget växer finns goda möjligheter att öka arbetstiden och ta större ansvar på lång sikt för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Professionell städning av kontor och kommersiella lokaler
Trappstädning i bostadsfastigheter
Städning av toaletter och gemensamma utrymmen
Upprätthålla höga hygien- och kvalitetskrav
Utföra egenkontroll av utfört arbete
Representera företaget professionellt ute hos kund
Säkerställa hög kundnöjdhetKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av städning (krav)
Stark arbetsmoral och hög ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Förmåga att samarbeta i team
Noggrann och kvalitetsmedveten
Positiv attityd och professionellt bemötande
Referenser krävsKvalifikationer
Grundläggande svenska eller engelska
B-körkort är meriterande
Tillgång till egen bil är meriterande
Städutbildning eller certifiering är meriterande
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande och stabilt företag
Tydlig möjlighet att öka till heltid (100%)
Stöttande ledarskap och strukturerad arbetsmiljö
Långsiktiga karriärmöjligheter för engagerade medarbetareKontaktuppgifter för detta jobb
Terence Tanila
Telefon: 076 071 29 27
Skicka din ansökan till: cornel@riktigtrent.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: cornel@riktigtrent.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riktigt Rent Sverige AB
(org.nr 559516-4590)
Folktrovägen 10 A (visa karta
)
907 51 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Terence Tanila cornel@riktigtrent.nu 076 071 2927 Jobbnummer
9749346