Lokalvårdare 100% tillträde oktober/november

Städtjänster i Trosa AB / Städarjobb / Trosa
2025-09-16


Vi behöver förstärkning till vår bilpatrull.
Arbetet innebär att efter arbetsorder utföra lokalvård i både offentliga miljöer såsom butik, skola, trappor, kontor osv samt åt privatpersoner bla hemstäd, flyttstäd. Våra uppdrag finns i Trosa kommun med omnejd men även en del uppdrag utanför kommungränsen förekommer.
Det är med andra ord ett varierande arbete man utför under ett arbetspass.
Du som arbetstagare arbetar i regel alltid tillsammans med en kollega och arbetet kräver att du är noggrann ,ansvarstagande, tycker om att arbeta fysiskt och är servicemind då mycket kundkontakt sker. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Introduktion och städutbildning sker internt på arbetsplatsen.
Arbetstiderna schemaläggs Måndag - Fredag. Helger efter ök. Vi har verksamhet Från kl 05:45-20:30.
Kollektivavtal Almega/Kommunal finns på arbetsplatsen
Tillträde är efter ök oktober/november och rekrytering kommer ske fortlöpande.
Bifoga en presentation, CV samt 2 st referenser i din ansökan.
Frågor besvaras via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@trosastad.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare 100%".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Städtjänster i Trosa AB (org.nr 559321-0775)
Bråtagatan 12 (visa karta)
619 30  TROSA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sofia Hansen
sofia@trosastad.com

Jobbnummer
9510224

