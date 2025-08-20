Lokalvårdare - tIllsvidareanställning på deltid till kund i Ulricehamn
2025-08-20
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Nu söker vi medarbetare till nytt spännande uppdrag i Ulricehamn inom butiksmiljö.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos Primär ansvarar du för inre skötsel av fastigheten, med fokus på lokalvård.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Städning av butik med ytor för livsmedel
• Golvvård
• Städning av kontor/personalutrymmen Kvalifikationer
• Minst ett års erfarenhet av lokalvård
• Goda kunskap i svenska, både i tal och läsförståelse, pga arbetets krav
• Städutbildning är meriterande Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, tycker om kundkontakter och känner dig mån om att ditt arbete blir väl utfört. Som person är du ansvarsfull och ordningsam, och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter
På Primär arbetar vi utifrån våra värderingar Tillsammans, Framåt och Kul. Om tjänsten
Tillsvidareanställning på deltid (75%) med inledande provanställning. Tiderna i schema varierar, kvällar och helger kan förekomma. Lön och villkor är enligt kollektivavtal. Tillämpligt kollektivavtal är Serviceentreprenad Fastighets.
Start omgående eller enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inkom med CV och personligt brev. Har du ytterligare frågor? Kontakta verksamhetschef Kristian Samuelsson, kristian.samuelsson@primar.se
Läs mer om oss på https://www.primar.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primär Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556310-5534) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primär FM Lokalvård Jobbnummer
9468300