Lokalvårdare - tillsvidare tjänst på deltid i Karlsborg
2025-10-20
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Brinner du för att arbeta med service? Vill du vara med och skapa en välkomnande miljö? Då kan det här vara en möjlighet för dig! Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare i denna tjänsten ansvarar du för inre skötsel i butik hos vår kund i Karlsborg. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Städ på inre ytor så som butik, kontor och ingång
• Maskinkörning
• Möte med serviceanvändare
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Våra anställningar följer alltid kollektivavtal. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vem är du?
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalité. Därför söker vi dig som är serviceinriktad, noggrann och har ett öga för detaljer. Tjänsten innehåller en del möten med serviceanvändare och därför tror vi att du tycker om mötet med människor. Du trivs med att skapa en välkomnande miljö för omgivningen och är van vid att arbeta självständigt och med integritet. Kvalifikationer
• Lokalvårdserfarenhet minst 1 år
• Goda språkkunskap i svenska, både i tal och läsförståelse
• Minst körkort med behörighet B
• Lokalvårdsutbildning enligt SRY eller PRYL är meriterande
För att kunna följa arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter och rutiner behöver du tala, läsa och skriva svenska obehindrat. Om tjänsten
Tillsvidareanställning på deltid (20 timmar/vecka) med en inledande provanställning 6 månader. Just nu är behovet under vardagar och dagtid, i Karlsborg. Lön och villkor är enligt kollektivavtal och tillämpligt kollektivavtal är Almega- Serviceentreprenad Fastighetsanställdas förbund (Fastighets).
Start omgående eller enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inkom med CV och personligt brev. Ansökan sker via formuläret nedan.
Har du ytterligare frågor som du skulle vilja ha svar på innan din ansökan? Kontakta driftledare Kristian, kristian.samuelsson@primar.se
. Notera att ansökan inte kan göras via mail.
Läs mer om oss på https://www.primar.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett deltidsjobb.
