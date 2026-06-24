Lokalvärd/Lokalansvarig Städning, organisering och diskning
Samantha Öberg AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Välkommen till Al Dente – Nordens största italienska matcommunity
Al Dente grundades i Stockholm 2002 och har vuxit till att bli Nordens ledande destination för autentisk italiensk matlagning, vinprovningar och kulinariska upplevelser. I dag driver vi sju lokaler, har över 50 kockar och välkomnar mer än 25 000 gäster varje år.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Daglig städning av båda våningarna (golv, ytor, toaletter, köksområden).
Diskning och hantering av köksutrustning under och efter event.
Organisering av material, redskap och förbrukningsvaror.
Säkerställa att lokalerna alltid är rena, välkomnande och redo för gäster.
Stöd till kök och eventteam vid behov.
Vi söker dig som
Är strukturerad, pålitlig och trivs med att skapa ordning.
Har ett öga för detaljer och tar ansvar för att lokalerna håller hög standard.
Kan arbeta självständigt men också samarbeta med teamet.
Har erfarenhet av städning, restaurang eller liknande servicearbete (meriterande men inte krav).
Trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna varierar.
Vi erbjuder
Heltidsanställning med varierande schema (dag, kväll och helg förekommer).
Kollektivavtal med Visita.
En familjär, internationell och kreativ arbetsmiljö.
Möjlighet att bli en viktig del av ett växande koncept med både event och restaurang.Så ansöker du
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar med CV. Observera att vi inte behandlar ansökningar som endast består av ett mejl utan bifogat CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: recruiting@aldentestockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare/Städare Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Alströmergatan 45 (visa karta
)
112 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9977864