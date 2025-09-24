Lokalutvecklare till Medicinsk Teknik och Funktion
Region Halland / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2025-09-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker en Utvecklare som skall stötta framtagandet av framtidens sjukhusbyggnader i Halland.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i ett team tillsammans med andra utvecklare och ingenjörer som stöttar vårdverksamheter inom Hallands Sjukhus i planering och byggnation av våra nya vårdlokaler. Arbetet omfattar även tekniska system och medicinteknisk utrustning.
I rollen deltar du i hela processen, från behovsanalyser och förstudier till projektering och byggnation. En viktig del av uppdraget är att förstå och representera vårdens behov och förutsättningar i samarbetet med bland annat fastighetsägare, driftorganisation och byggentreprenörer.
Tjänstens placering är i Halmstad eller Varberg.
Om arbetsplatsen
Medicinsk teknik Halland (MTH) verkar med ett brett utbud av medicintekniskt stöd utifrån vårdens behov i hela Region Halland. I våra uppgifter ingår bl.a. alla former av medicinteknisk service, diskussionsstöd i säkerhets- och strategiskt tekniska frågor, sjukhusfysik, medicinska behandlingshjälpmedel, investeringssamordning, patientnära vårdinformationssystem, teknisk infrastruktur, verksamhetsutveckling och byggnation m.m.
Verksamheten har idag drygt 80 anställda, ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker samt olika former av handläggare m.fl. Vi arbetar huvudsakligen utifrån två utbudspunkter belägna i Halmstad och Varberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant ämnesområde, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- God kunskap om vårdprocesser och erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna inom teknikintensiv verksamhet.
- Erfarenhet av att leda eller samordna projekt inom vården eller av större byggprojekt.
Som person är du trygg och prestigelös med god samarbetsförmåga, och du bidrar till ett bra arbetsklimat genom ett strukturerat, kommunikativt och lösningsorienterat arbetssätt. Det är meriterande om du dessutom har chefserfarenhet, erfarenhet av vårdutveckling och/eller projektledning samt goda kunskaper i Office 365 och andra digitala verktyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Richard Crivall, avdelningschef 0766-963655 Jobbnummer
9524395