Lokalutredare på Grundskoleförvaltningen
2025-11-13
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Grundskoleförvaltningen kärnverksamhet är utbildning inom grundskolan, anpassad grundskola samt fritidshemsverksamhet. Verksamheten omfattar 12 000 elever och har en kostnadsomslutning på ca 2 MDR. Ekonomifunktionen ansvarar för Grundskoleförvaltningens redovisning, budget och uppföljning, samt lokalplanering.
Vi erbjuder ett utvecklande, samarbetsinriktat och omväxlande arbete i en verksamhet som varje dag arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan. Förutom verksamheter för utbildning och pedagogik innefattas ansvarsområdena av elevhälsa, kvalitet & utveckling, HR, administration, ekonomi, kost & lokalvård, samt kommunikation.
Som Lokalutredare kommer du tillsammans med Grundskoleförvaltningens lokalsamordnare arbeta med planering, utredning och utveckling inom lokalfrågor kopplat till grundskolans verksamhet.
Du kommer ansvara för att samla in, analysera och sammanställa data om framtidens skolstruktur. Din vardag präglas av att förutsättningslöst och objektivt studera skolstrukturen och föreslå förändringar och förbättringar som gynnar både verksamhet, elevernas miljö och ekonomi.
I rollen ingår att bearbeta statistik och demografiska prognoser, och med dessa som grund kunna utreda hur framtida elevantal och befolkningstrender påverkar behovet av skolor och lokaler. Du arbetar med att ta fram, granska och skriva lokalbehovsanalyser, rapporter och beslutsunderlag inför nämnd- och förvaltningsbeslut. Du har också ansvar för att sammanställa och presentera dina analyser och slutsatser på ett tydligt och tillgängligt sätt, både muntligt och skriftligt. Samverkan sker kontinuerligt med kommunens olika förvaltningar, men fokus ligger på att bistå med kvalificerat utredningsstöd snarare än att själv leda utvecklings- eller förändringsprocesser.
Du har en självständig analysroll men du arbetar även tillsammans med lokalsamordnaren där ni ansvarar för förvaltningens lokalrelaterade frågor. Genom detta bidrar ni med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv på grundskolans lokalbehov. Du rapporterar till chefen för ekonomifunktionen.
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom offentlig förvaltning eller annan relevant inriktning. Du har dokumenterad erfarenhet av planerings- och utredningsarbete, gärna inom grundskolan. Du är van vid att granska, analysera och tolka statistik och har lätt att uttrycka dig såväl muntligt som i skrift. Särskilt värdesätter vi vana vid att ta fram och beslutsunderlag för nämnd eller förvaltningsledning.
Du har god kunskap om kommunal förvaltning och förståelse för de processer och lagar som styr verksamheten. Som person är du analytisk, strukturerad och trivs i en roll där du har möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs med att bygga nätverk i en bred organisation.
