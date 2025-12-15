Lokalstrateg till samhällsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2025-12-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av strategisk lokal- och fastighetsutveckling och vill bidra till Norrköpings långsiktiga lokalförsörjning och samhällsservice? Då kan du vara vår nya lokalstrateg!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Enheten för taktisk planering ansvarar för att omsätta kommunens långsiktiga mål och strategier till konkreta planer, prioriteringar och förberedelser inför genomförande. På enheten arbetar strateger och projektledare inom samhällsbyggnad, trafik, bostadsförsörjning, park, natur och arkitektur. Tillsammans tar vi fram helhetsbilder, analyser och beslutsunderlag som stödjer kommunens utvecklingsarbete och bidrar till en samordnad samhällsbyggnadsprocess.
Vi söker nu en strateg för lokalförsörjning och fastighetsutveckling som, i nära samarbete med kollegor inom enheten, verksamhetskontor och samhällsbyggnadskontorets övriga avdelningar - särskilt samhällsfastigheter, exploatering och lokalstrateger på andra verksamhetskontor - bidrar till att långsiktigt planera, samordna och utveckla kommunens lokaler och fastigheter på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. Rollen har ett tydligt fokus på lokalbehov, fastigheter och samhällsservice, men kan även omfatta andra närliggande strategiska frågor inom samhällsbyggnad.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som lokalstrateg inom lokalförsörjning och fastighetsutveckling arbetar du främst med frågor som rör lokalbehov, fastigheter och samhällsservice och fungerar som en länk till den samlade stadsbyggnadsprocessen. Du samverkar nära med samhällsfastigheter, exploateringsverksamheten och övriga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret för att skapa långsiktigt hållbara lösningar för kommunens lokaler och anläggningar.
Du förvaltar och vidareutvecklar kommunens lokalstyrningsprocess och långsiktiga lokalförsörjning och samordnar behovsbeskrivningar och geografiska avvägningar i tidiga skeden kopplat till lokalfrågor. Vidare arbetar du med fastighetsstrategiska frågor kopplade till kommunens anläggningar och specialfastigheter.
Du fungerar som en länk mellan avdelningarna samhällsutveckling och samhällsfastigheter, och bidrar till att lokalfrågor integreras i kommunens planering av samhällsservice. Du samarbetar med Norrköpings kommuns olika verksamheters lokalförsörjningsgrupper, där du genomför behovsanalyser och omsätter dem till konkreta planer.
Vidare bidrar du i arbetet med kommunövergripande strategier och analyser för lokaler och anläggningar inom samhällsservice. Du förbereder och sammanställer beslutsunderlag inför politiska beslut och säkerställer att analyser och avvägningar är välgrundade.
Rollen innebär även att du företräder Norrköpings kommun i externa nätverk och forum, exempelvis med Region Östergötland och andra aktörer inom offentlig lokalutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en examen från relevant högskoleutbildning, till exempel inom ekonomi, fastighetsutveckling, samhällsplanering eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av arbete med strategiska lokal- eller fastighetsfrågor i en större organisation, gärna kommunal.
Du har god förmåga att se helheten och sambanden mellan lokaler, stadsutveckling och samhällsservice. Från tidigare erfarenheter har du förmågan att driva processer, strukturera arbetet och bidra till tydliga beslutsunderlag.
Det är positivt om du har kunskap om GIS eller liknande system.
Som person har du en god analytisk förmåga där du bryter ner och analyserar information effektivt. Du utformar strategier och metoder för att tydliggöra och leva upp till organisationens målsättningar.
Vidare har du en kommunikativ förmåga där du kan förmedla muntlig information utifrån mottagare, på ett tydligt och säkert sätt. Du har lätt för att skapa samverkan mellan olika aktörer och ser nätverkande som en självklar del i ditt uppdrag.
Du är samarbetsinriktad och deltar aktivt i grupprocesser, där du bidrar med din kompetens och delar med dig av kunskap och information. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt, där du är öppen inför att olika typer av arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för uppdraget.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 11 januari 2026
Kontakt: För frågor rörande tjänsten, kontakta enhetschef Johan Smedner på johan.smedner@norrkoping.se
och för frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9645222