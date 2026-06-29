Lokalstrateg till lokalstrategiska funktionen
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2026-06-29
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
För att stadens verksamheter ska fungera krävs lokaler som är rätt utformade, används effektivt och utvecklas i takt med behoven. Nu söker vi en lokalstrateg som vill bidra till långsiktigt hållbara och genomtänkta lokallösningar för Trollhättans stad.
Om verksamheten
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning i Lokalstrategiska funktionen. Funktionen är placerad under tf. biträdande stadsdirektör och leds av en teamledare för strategisk lokalutveckling.
Lokalstrategiska funktionen är stadens samlade stöd i lokalförsörjningsfrågor. Uppdraget är att säkerställa att Trollhättans stads verksamheter har ändamålsenliga, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lokaler. Funktionen har ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och stödja arbetet med lokalförsörjning i hela staden och arbetar nära förvaltningarna i deras lokalfrågor. Du blir en del av ett team med ett tydligt strategiskt uppdrag och en central roll i stadens utveckling.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära verksamheterna för att skapa långsiktigt hållbara och välgrundade lokallösningar. Du fångar upp, strukturerar och tydliggör verksamheternas behov och fungerar som ett kvalificerat stöd till förvaltningarna i frågor som rör analys, prioriteringar och strategiska vägval. Med ett helhetsperspektiv omsätter du identifierade behov till strategiska underlag som skapar förutsättningar för välgrundade beslut och prioriteringar. Du ansvarar för att bereda och samordna ärenden genom hela beslutsprocessen och samverkar nära både verksamhet och fastighetsägare för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande. Genom ditt engagemang, din analytiska förmåga och din samordnande roll bidrar du till att utveckla framtidens lokallösningar som möter verksamheternas behov och stödjer kommunens långsiktiga utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom fastighets-, förvaltnings eller byggverksamhet eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms vara likvärdig. Du har erfarenhet av strategiskt arbete med lokal- eller fastighetsfrågor samt av att driva processer och arbeta i komplexa organisationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation och erfarenhet av lokalförsörjningsprocesser.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift då du kommer skriva utredningar, rapporter och underlag inför politiska beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är proaktiv, ansvarstagande och initiativtagande, med förmåga att driva frågor framåt.
Har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer.
Trivs i rollen som "spindeln i nätet", där du samordnar och håller ihop flera parallella processer.
Är lösningsorienterad och flexibel, och ser möjligheter snarare än hinder.
Är analytisk och har lätt för att se helheter och komplexa samband.
Har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att hantera många ärenden samtidigt utan att tappa överblicken.
Har förmåga att förstå både verksamheternas behov och de strategiska förutsättningarna – och att omsätta detta i konkreta, genomförbara lösningar.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
tf biträdande Stadsdirektör
Ida Aronsson Hammar 0733-488089 Jobbnummer
9982313