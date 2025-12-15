Lokalstrateg till Kultur- och fritidskontoret i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-12-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av projektarbete och samordning gällande lokal- och anläggningsfrågor samt ett stort intresse för idrott, kultur och fritid? Har du även god vana av att skriva utredningar och rapporter? Nu har du chans att bli en del av vårt härliga gäng på kultur- och fritidskontoret i Upplands Väsby kommun!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett jobb med varierande arbetsuppgifter inom idrott-, kultur- och fritidsområdet.
På kultur- och fritidskontoret har vi har fullt förtroende för varandras kompetens och lägger stor vikt vid frihet under ansvar, samtidigt som samverkan och samordning mellan olika uppdrag och verksamheter är viktigt för att få helheten att gå ihop. Det finns goda förutsättningar att delvis arbeta hemifrån och vi har som uttalad målsättning att vara en attraktiv och flexibel arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Kultur- och fritidskontoret består av sex olika enheter/avdelningar som ansvarar för bland annat idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsliv, kulturskola, bibliotek, friluftsmuseum, naturskola, allmänkultur samt fritidsgårdar och ungdomshus. Vi arbetar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag för att skapa goda förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter och en aktiv livsstil för Väsbyborna. En viktig del av kultur- och fritidskontorets ansvar är att erbjuda trygga, säkra och ändamålsenliga idrotts-, fritids- och kulturlokaler/anläggningar för både kommunens föreningsliv och Väsbyborna.Om tjänsten
Tjänsten innebär att ha ett samordnande ansvar över kultur- och fritidskontorets olika investeringsprojekt kopplat till lokaler och anläggningar. Du deltar aktivt i flera olika projektgrupper i egenskap av beställare av olika typer av lokaler och anläggningar, självklart med stöd från respektive verksamhet. Du samordnar även kultur- och fritidskontorets önskemål om verksamhetsanpassade åtgärder i lokaler samt har ett nära samarbete med kontoret för samhällsbyggnad gällande behov av planerat inre underhåll i våra kultur- och idrottslokaler.
Du är också kultur- och fritidskontorets representant i kommunens arbete med långsiktig planering för idrotts-, kultur- och fritidslokaler/anläggningar samt ansvarar för att årligen uppdatera kontorets behovsanalys av anläggningar och lokaler. Arbetet sker i nära samarbete med övriga enheter och kontorschefen. Du kommer också göra olika utredningar kopplat till lokaler, skriva tjänsteutlåtanden och rapporter till nämnd samt svara på medborgarförslag och remisser som rör anläggningar och samhällsutveckling.
Tjänsten är ett vikariat under cirka 1 år.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsplanering, fastighetsutveckling, projektledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- har erfarenhet av projektarbete inom lokal- och anläggningsfrågor med budgetansvar
- har dokumenterad erfarenhet av att skriva utredningar och rapporter.
- behärskar svenska väl både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du strukturerad och resultatorienterad. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar ambitiöst för att hålla uppsatta deadlines och når goda resultat. Du har en god samarbetsförmåga och kan balansera mellan önskemål och resurser. Du är trygg i dig själv och din kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Upplands Väsby kommun Kontakt
Johanna Dermer 0859097363 Jobbnummer
9643527