Lokalstrateg till Huddinge kommun
2025-09-03
Vill du vara med och forma framtidens kultur- och fritidslokaler i en av Sveriges största kommuner? Har du erfarenhet av strategisk lokalförsörjning och trivs i komplexa sammanhang där samarbete, analys och helhetstänk är avgörande? Då kan det vara dig vi söker.
Huddinge kommun utvecklas och står inför stora investeringar i sina verksamhetslokaler. Kommunstyrelsens förvaltning har en central roll i att leda och samordna detta arbete genom den strategiska fastighets- och lokalsektionen. Vi söker nu en lokalstrateg med särskilt ansvar för kultur- och fritidsverksamheternas lokaler.Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Som lokalstrateg arbetar du på en strategisk nivå,och är också delaktig operativt genom att leda processer och säkerställa att lokalförsörjningsarbetet fungerar i praktiken. Rollen innebär att du blir en nyckelperson i en matrisorganisation där samarbete med lokalsamordnare på fackförvaltningarna, kommunägda bolaget Huddinge samhällsfastigheter och dina kollegor på lokalsektionen är avgörande. Arbetet är varierat och komplext, vilket gör att du behöver kunna väga olika intressen mot varandra, driva processer framåt och samtidigt presentera och förklara komplexa frågor på ett tydligt och enkelt sätt både skriftligen och muntligen.
I ditt arbete ansvarar du för kommunövergripande lokalresursplanering för kultur- och fritidslokaler. Du säkerställer att styrdokument, riktlinjer och avtal omsätts i praktiken och företräder kommunen gentemot fastighetsägaren och andra samarbetspartners. Rollen innebär också att du deltar i styrgrupper och samordningsforum tillsammans med förvaltningschefer och ekonomichefer, tar fram prognoser och behovsanalyser samt utformar beslutsunderlag till politiken. Du är beställarens representant i lokalprojekt.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av strategiskt arbete inom lokalförsörjning, gärna på kommunövergripande nivå. Du kan ha arbetat i både större och mindre kommuner, men det är viktigt att du har förståelse för den kommunala beslutsprocessen och trivs i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av behovsutredningar och arbete i lokalprojekts tidiga skeden. Du har en relevant akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, fastighet eller juridik- eller motsvarande kompetens genom erfarenhet.
Som person är du analytisk och strukturerad, men också kommunikativ och samarbetsinriktad. Du bygger förtroende, leder i samverkan och är trygg i att presentera inför chefer och politiker. Kort sagt har du förmågan att omsätta strategiska mål i praktiska lösningar.Om företaget
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar för kommunstyrelsen, företräder helheten och samverkar med alla förvaltningar för att Huddinge kommun ska ha verksamhetslokaler som är ändamålsenliga och kan möta framtida behov. Den strategiska fastighets- och lokalsektionen består idag av sektionschef, tre lokalstrateger, en projektledare/beställarrepresentant, en lokalcontroller och en förändringsledare.
Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo och stort engagemang, där det finns både tydliga strukturer och utrymme att bidra med egna idéer.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Förmåner hittar du här: www.huddinge.se/formanerSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Jurek Recruitment & Consulting.
För frågor är du välkommen att kontakta:
Maria von Sterneck på 073-707 71 70 eller maria.vonsterneck@jurek.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Sista ansökningsdag är 29 september 2025, men urval sker löpande - så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
