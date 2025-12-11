Lokalstrateg till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
2025-12-11
Avdelningen för Lokal, IT och säkerhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen söker nu en lokalstrateg som vill vara med och planera ändamålsenliga och inspirerande undervisningslokaler för stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Genom att ta fram långsiktiga och hållbara planerings- och beslutsunderlag är du med och utformar miljöer som stödjer elevernas utveckling och utbildningens uppdrag, idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som lokalstrateg ger du kvalificerat stöd till ledning och verksamhet i frågor som främst rör förvaltningens strategiska lokalplanering. Du ansvarar för att årligen ta fram och följa upp lokalbehovsplanen samt remisser och andra styrdokument som ligger till grund för arbetet inom området. Därtill genomför du lokalanalyser och kapacitetsbedömningar samt representerar nyttjarperspektivet i lokaliseringsstudier och planprocesser.
Du leder och deltar i både förvaltnings- och stadsövergripande arbetsgrupper där du, tillsammans med andra funktioner, driver utvecklingen av lokalplaneringen framåt. Vidare ansvarar du för att ta fram, implementera och följa upp ändamålsenliga processer, så som investerings- och beställningsprocessen, i nära samverkan med berörda funktioner inom förvaltningen och staden. I uppdraget ingår också att samordna och ta fram presentationsmaterial och beslutsunderlag till avdelningschef, ledningsgrupp och nämnd inom aktuellt område.
Som lokalstrateg tillhör du en kompetensstark avdelning där specialister inom operativ lokalplanering, lokalsamordning, logistik och inköp, brandskydd, trygghet och säkerhet samt digitalisering och IT arbetar tätt tillsammans. Här får du vara med och driva utvecklingen i en miljö som präglas av samarbete, kreativitet, hög professionalism och ett gemensamt engagemang för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever och personal.Kvalifikationer
Krav:
• Kandidatexamen (180 hp) inom samhällsplanering/stadsplanering alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis i roller som lokalstrateg
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• God digital kompetens
• Mycket god kunskap i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av lokalplanering inom skola
• Erfarenhet av att ta fram styrdokument och/eller underlag för beslut i ledning/nämnd
• Dokumenterad kunskap i excel och powerpoint.
För uppdraget krävs det att du är trygg och ansvarstagande, med förmåga att självständigt strukturera ditt arbetssätt och driva processer vidare. I kontakten med verksamheterna är du uppmärksam, tillmötesgående och har en tydlig vilja att hjälpa och hitta lösningar. Du har lätt för att se sammanhang och samarbeta med olika professioner utifrån ett serviceinriktat förhållningssätt. Rollen kräver att du kommunicerar öppet och lyhört, kan anpassa ditt budskap efter målgrupp och arbetar strukturerat för att hålla deadlines och föra arbetet i mål.
Om arbetsplatsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Tjänstebenämning: Planeringssekreterare i rollen som lokalstrategÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef fysisk miljö
Drilon Iberdemaj drilon.iberdemaj@malmo.se 0766-237489 Jobbnummer
9640483