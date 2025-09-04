Lokalstrateg/försörjningsansvarig till ekonomienheten
Vill du forma och utveckla framtidens samhällsservice och bidra till hållbarhet, kvalitet och effektiv användning av offentliga medel?
Rollen
• Du ansvarar för kommunens strategiska lokalplanering med stöd i vår etablerade lokalförsörjningsprocess.
• Tillsammans med våra verksamheter och vårt kommunala bolag tar du fram beslutsunderlag till politiken.
• Du är en viktig brygga mellan våra verksamheter som hyresgäst och våra kommunala bolag och externa hyresvärdar.
• Tillsammans med dina kollegor utvecklar du försörjningsfrågor gällande lokaler och angränsande resurser och ser till att vi når våra mål transparent och effektivt.
Det här är vi
Vi är ekonomienheten på Heby kommun, ett team av elva medarbetare inom områdena
upphandling, juridik, ekonomi och lokaler. Vi tar hand om varandra och vårt arbete och arbetar prestigelöst, bollar idéer och hjälps åt för att lösa våra uppgifter. I våra roller har vi stor frihet under ansvar och bestämmer själva hur vi lägger upp vårt arbete. Så söker du teamkänsla, arbetsglädje, utveckling och ett arbete både självständigt och tillsammans för att nå mål då kommer du att trivas hos oss.
Är det här du?
Vi vill att du:
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område och minst tre års erfarenhet av lokalområdet och andra försörjningsfrågor, gärna inom offentlig sektor.
• Är driven, analytisk och har förmåga att förstå komplexa resursfrågor inom området.
• Är trygg och tydlig i din kommunikation både skriftligt och muntligt på svenska och har hög integritet.
• Är strukturerad och har god problemlösningsförmåga, är insatt inom områden såsom bland annat fastighetsekonomi, investeringskalkylering och hyreslagstiftning.
• har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten.
Har du erfarenhet av att implementera hållbarhetsstrategier inom försörjningsprocesser så är det meriterande och ses som en stor tillgång.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Tveka inte att vara snabb med din ansökan då vi löpande prövas ansökningarna och kallar intressanta kandidater.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
