Lokalstäd Luleå söker engagerad medarbetare för fast anställning
Lokal städ Luleå / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lokal städ Luleå i Luleå
Vi på Lokalstäd Luleå söker nu en noggrann och pålitlig person för en fast tjänst hos oss. Är du serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Fast anställning på heltid
Arbete med varierande städuppdrag i Luleå med omnejd, både privata och företagskunder
Arbetsdagar: måndag till fredag, dagtid
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalstädning eller är villig att lära dig
Är noggrann, effektiv och serviceinriktad
Har körkort och tillgång till bil är meriterande
Behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel och trivs med ett fysiskt arbete
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med fast anställning
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och utbildning
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till nikhil@lokalstadlulea.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: nikhil@lokalstadlulea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lokal städ Luleå
, http://www.lokalstadlulea.se
974 53 LULEÅ Jobbnummer
9459309