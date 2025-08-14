Lokalstäd Luleå söker engagerad medarbetare för fast anställning

Lokal städ Luleå / Städarjobb / Luleå
2025-08-14


Vi på Lokalstäd Luleå söker nu en noggrann och pålitlig person för en fast tjänst hos oss. Är du serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-08-14

Om tjänsten
Fast anställning på heltid

Arbete med varierande städuppdrag i Luleå med omnejd, både privata och företagskunder

Arbetsdagar: måndag till fredag, dagtid

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalstädning eller är villig att lära dig

Är noggrann, effektiv och serviceinriktad

Har körkort och tillgång till bil är meriterande

Behärskar svenska i tal och skrift

Är flexibel och trivs med ett fysiskt arbete

Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med fast anställning

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling och utbildning

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till nikhil@lokalstadlulea.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: nikhil@lokalstadlulea.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lokal städ Luleå, http://www.lokalstadlulea.se
Hjortstigen 1 Lgh 1101 (visa karta)
974 53  LULEÅ

Jobbnummer
9459309

