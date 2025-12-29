Lokalsamordnare till Vård- och omsorgsförvaltning
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lokalsamordnare har du en central roll i att säkerställa att förvaltningens lokaler är ändamålsenliga, funktionella och anpassade efter verksamheternas behov.
Du fungerar som ett operativt och rådgivande stöd till chefer och medarbetare i lokalrelaterade frågor och är en viktig länk mellan verksamheterna samt teknik- och fastighetsförvaltningen. Arbetet omfattar både operativa och utvecklande uppgifter och kräver förståelse för vård- och omsorgsverksamheters särskilda krav på lokaler, tillgänglighet och boendemiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- planera och samordna in- och utflyttningar inom förvaltningens olika boendeformer
- driva arbetet vid hyresgästanpassningar och lokalanpassningar
- Följa upp felanmälningsprocessen och delta i dialog kring felavhjälpande åtgärder
- stödja chefer i lokalrelaterade frågor och bidra med sakkunskap i dialoger och beslut
- medverka i och påverka planering av underhålls- och åtgärdsplaner tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen
- inventera och analysera verksamheternas lokalbehov samt medverka i arbetet av framtagandet av lokalbehovsplan
- säkerställa att flytt av verksamheter och evakueringar fungerar på ett tillfredsställande sätt
Rollen innebär ett varierat och utvecklande arbete med tydligt ansvar för lokalerna. Du blir en viktig länk mellan verksamheter, chefer och teknik- och fastighetsförvaltningen och bidrar till att skapa effektiva processer samt en välfungerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll som lokalsamordnare inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Du blir en del av lokalförsörjningsenheten och arbetar nära enhetschef, vaktmästare och andra stödfunktioner i kommunhuset, samtidigt som du har ett självständigt uppdrag ute i verksamheterna.
Du får en nära introduktion och ett tätt samarbete med enhetschefen i början, med goda möjligheter att successivt ta större ansvar och utvecklas i uppdraget. Rollen är bred och varierad med många kontaktytor och passar dig som trivs med samordning, samarbete och att arbeta nära verksamheten.
Hos oss blir du en del av en organisation som satsar på arbetsmiljö och kultur. Under 2026 genomför vi en gemensam kulturresa där fokus ligger på att alla medarbetare ska känna sig sedda, bekräftade och viktiga. Vi erbjuder en inkluderande arbetsplats där respekt, samarbete och omtanke är en självklar del av vardagen.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har genomgått en yrkeshögskoleutbildning inom fastighetsområdet eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för tjänsten. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av lokal- eller fastighetsrelaterade frågor inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av arbete med lokalförvaltning, hyresgästanpassningar, lägenhetsbesiktningar, flyttprocesser och fastighetsrelaterade frågor.
För att lyckas i rollen som lokalsamordnare är du flexibel, initiativrik och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har förmågan att driva utvecklingsarbete och skapa struktur, samtidigt som du kan navigera över flera verksamhetsområden och förvaltningar inom kommunen. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika personer, bygga relationer och skapa förtroende. Kreativitet och ett tryggt förhållningssätt hjälper dig att lösa komplexa problem, utveckla effektiva processer och bemöta olika människor på ett professionellt sätt.
