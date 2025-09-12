Lokalsamordnare till Socialförvaltningen
2025-09-12
Hej!
Är du sakkunnig inom lokalförvaltning och redo att ta dig an en central roll med stort ansvar? Då kan du vara vår nästa lokalsamordnare.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med större projekt och utveckla långsiktiga lösningar samtidigt som det handlar om att vara behjälplig på alla chefsnivåer i både mindre och större frågor. Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och redo att ta dig an en stor roll med varierande arbetsuppgifter.
Vi arbetar tillitsbaserat i vår organisation och vi tror på dig och din förmåga. Många hos oss lyfter just förtroendet och friheten som en av de största styrkorna med att jobba i vår kommun något som skapar utrymme för både lärande och utveckling varje dag. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som lokalsamordnare är du ett viktigt administrativt strategiskt och operativt stöd till våra chefer i frågor som rör lokaler, fastigheter och förvaltningens lokalförsörjning. Du bidrar med din kunskap i sakfrågor, deltar aktivt i olika interna forum och tar initiativ till vidare utredningar när behov uppstår. Du är den självklara kontaktpersonen för cheferna i lokalfrågor både i det dagliga arbetet och vid större förändringar eller projekt.
I uppdraget ingår också att samordna och samverka med andra förvaltningar och externa aktörer, exempelvis andra kommunala verksamheter, fastighetsägare och myndigheter såsom Boverket. Du är delaktig i lokalplanering och i utvecklingen av nya lokaler, samt medverkar i beslutsprocesser som rör förvaltningens lokalförsörjning.
En viktig del av rollen är också att arbeta med fastighetsekonomi. Du förväntas kunna följa upp och analysera utfall, identifiera och förklara avvikelser samt arbeta med budget och prognos kopplat till lokal- och fastighetsrelaterade kostnader. Ditt ekonomiska arbete bidrar till att säkerställa en hållbar och effektiv resursanvändning inom förvaltningen.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget krävs det att du har:
• Relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet från likvärdigt arbete inom områden som exempelvis fastighetsekonomi, brandsäkerhet, ventilation eller andra specifika områden som har koppling till lokaler.
• Ett starkt engagemang av att vilja vara en stödfunktion till verksamheten samtidigt som du besitter en hög förmåga av att planera, organisera och prioritera arbete effektivt.
• En hög initiativförmåga och är van vid att ta ansvar och att fatta egna beslut inom befintliga ramar.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, särskilt om du har lett projekt kopplade till lokalförändringar eller andra fastighetsrelaterade insatser.
Låter detta intressant? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss- vi ser fram emot att ta del av den. Tillträde sker enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
