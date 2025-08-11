Lokalsamordnare till ekonomi-och administrativa avdelningen
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde så snart som möjligt
Vi söker en kompetent, driven och nyfiken lokalsamordnare till gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en trevlig arbetsgrupp med blandade kompetensområden.
Tjänsten är placerad på ekonomi-och administrativa avdelningen, förvaltningen samlade stabsfunktion. Vi ansvarar för ekonomiprocesserna, den ekonomiska styrningen, inom förvaltningen, den förvaltningsgemensamma planeringen och uppföljningen, ger stöd till chefer och medarbetare samt tar fram underlag förvaltningsledning, nämnd och kommunledning.
Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av utbildningar, och annan service. Detta syns i vårt lokalbestånd, som består av gymnasieskolor för olika program, lokaler för vuxenutbildning, vissa bostäder samt kontor för övrig verksamhet.
Som lokalsamordnare hos oss arbetar du för att våra verksamheter ska ha ändamålsenliga och välfungerande lokaler. Du samarbetar tätt med våra chefer och utvecklingsledare, samt med Huddinge kommuns centrala lokalförsörjningsfunktion.
Du hanterar förvaltningens operativa lokalförsörjningsprocess - behovsinventering, framtagande av beslutsunderlag, genomförande och uppföljning. Såväl nybyggnation, ombyggnation, renoveringar samt avveckling kommer att vara aktuellt under de kommande åren. I din roll kommer du att representera gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i lokalförsörjningsfrågor, självständigt driva uppdrag och projekt framåt
Vem är du?
För att lyckas i arbetet ser vi att du behöver vara strukturerad, lösningsfokuserad och noggrann.
Du kommer ingå i ett team men måste kunna planera och följa upp dina projekt på egen hand, vilket ställer stora krav på både gott samarbete och självständighet. Hos oss är flexibilitet och prestigelöshet viktigt, liksom att du tar ansvar för ditt område och är en god lagkamrat. Du är en säker skribent, skicklig i att formulera dig på svenska i både tal och skrift. Du har lätt för att etablera och behålla professionella och förtroendefulla relationer och du strävar alltid efter att lösa dina uppdrag på bästa sätt. I arbetet ingår att möta deadlines och stundtals kan arbetstempot vara högt, så du behöver ha god förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
Vi ser att du uppföljer följande:
• Högskoleutbildning (gärna inom fastighetsområdet; arkitekt, byggnadsingenjör etc), eller annan relevant yrkesutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med lokal- och fastighetsfrågor
• Erfarenhet av projekteringsarbete
• Kunskap om byggprocessens olika skeden och relevant lagstiftning. Lagstiftning är exempelvis Plan- och bygglagen (PBL)
• Förmåga att tolka ritningar och tekniska handlingar
• God administrativ förmåga och vana att dokumentera och följa upp projekt
• God kunskap i det svenska språket, både i tal och skrift
Det är även bra om du har:
• Erfarenhet av projektledning inom bygg och fastighetsområdet
• Kännedom om CAD-program, exempelvis AutoCAD eller Revit
• Kännedom om fastighetssystem, exempelvis LEB eller Pythagoras
• Förståelse för fastighetsekonomi, inklusive livscykelkostnader
• Kunskap om utbildningsområdet
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Som person är du uppgifts- och resultatorienterad, med god kommunikativ och analytisk förmåga. Du kan samordna, prioritera och har lätt att skapa goda relationer. Du har god förmåga att självständigt lösa komplexa uppgifter.
Förvaltningens stabsfunktioner är relativt små. Av det skälet är varje medarbetare en nyckelperson, och du behöver kunna ta dig an nya arbetsuppgifter efter hand, och kunna identifiera vilka uppgifter som inte behöver utföras.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av Fredrik Dahlin ekonomichef tel.070-975 09 18
