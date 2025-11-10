Lokalsamordnare till barn- och utbildningsförvaltningen
2025-11-10
Här får du få möjligheten att tillsammans med en ny avdelning skapa det bästa stödet Kristianstads skolverksamheter. Rollen som lokalsamordnare kräver en mix av viss projektledning, drift- och fastighetskunskap, samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Om du vill vara med och samordna de bästa arbetssätten som gynnar våra barn och elevers skolgång ska du söka denna tjänst.
Din roll hos oss
Som lokalsamordnare kommer du främst att arbeta med förvaltningen av våra befintliga lokaler. Du ingår i ett team som leds av ekonomichef med tre andra lokalsamordnare där ni gemensamt tar ett helhetsansvar för förvaltningens lokaler. Du är en del av ekonomi- och lokalavdelningen som har ansvar för att styra, stötta och leda verksamheten i alla frågor som rör lokalplanering, fysisk miljö, säkerhet, ekonomi och upphandling.
Lokalsamordnaren har tillsammans med sina lokalsamordnarskollegor ansvar för att gemensamt ta fram tydliga strukturer, rutiner och arbetssätt kopplat till lokal- och säkerhetsfrågor. Detta görs genom att följa nationella och lokala styrdokument samt omvärldsbevakning om förändringar som påverkar skolverksamheten. Ekonomi- och lokalavdelningen vill skapa kända, trygga, effektiva och hållbara processer. Tydlighet, transparens och effektivitet kring regelverk och inriktningar kopplat till att skapa likvärdiga förutsättningar är ledord som avdelningen eftersträvar.
Lokalsamordnaren har ett nära samarbete med planeringsstrategen på avdelningen där ni gemensamt tar fram strategiska underlag för större lokalrelaterade projekt. När investeringsprojekt är politiskt beslutade att genomföras är det lokalsamordnaren som är sammanhållande i byggprocessen. Vid byggnationer eller större renoveringar är lokalsamordnaren den som bistår verksamheten med stöd kring vilka inköp som behöver göras kopplat till lokalen. Lokalsamordnaren är också den som tillsammans med ekonom inom avdelningen plockar fram förslag till fördelning av investeringsmedel.
Ett välfungerande samarbete med planeringsstrateg, övriga lokalsamordnare, enhetschef för vaktmästare samt andra kommungemensamma funktioner kopplat till lokaler och fysisk miljö är en självklarhet. Att vara duktig på att skapa goda relationer är en nyckelfaktor för att lyckas i rollen.
Du kommer att arbeta brett inom områdena lokaler, utemiljö, byggnation, arbetsmiljö, skydd och säkerhet. Du kommer även att delaktig i att ta fram behoven som finns för verksamhetens investeringsåtgärder samt vara delaktig i att samordna verksamhetens skyddsronder med andra aktörer. En stor del i lokalsamordnarens roll är att stötta rektorer i frågor kring de arbetsfält som inte ligger direkt i anslutning till undervisningens utveckling och drift. Det är därför av vikt att ha en god förståelse för det pedagogiska uppdraget.
Lokalsamordnaren ska avlasta rektorer med operativa frågor såsom exempelvis säkerhet, inspektioner och mindre ombyggnationer och fastighetsrelaterade frågor. Detta behöver delvis ske skolformsöverskridande men framför allt i nära samarbete med enhetschefen för vaktmästare som återfinns inom avdelningen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen från högskola/universitet om minst 120p/180hp med inriktning relevant för arbetsområdet som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Vi vill att du har några års aktuell arbetslivserfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och nära kontakter med chefer och medarbetare. Har du erfarenhet av att arbeta med lokalfrågor och/eller byggnationer är det meriterande liksom erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor.
Eftersom kommunikation och dokumentation är en viktig del i arbetet behöver du kunna uttrycka dig muntligt och skriftligt på ett tydligt och professionellt sätt i det svenska språket. Arbetet kräver även att du innehar god digital kompetens för att kunna utveckla verksamheten. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som är serviceinriktad och lösningsfokuserad i mötet med olika intressenter. Du är flexibel, stabil även i pressade situationer och har en god kommunikativ förmåga. Du arbetar självständigt, planerar och prioriterar ditt arbete, samtidigt som du är utvecklingsinriktad, lyhörd och konstruktiv i samarbete med andra.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
