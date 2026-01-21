Lokalplanerare till Regionfastigheter i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Har du erfarenhet av vårdlokaler och gillar att analysera, prioritera och hitta smarta lösningar? Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer i Skåne? Då har du chansen att bli en nyckelperson hos Regionfastigheter när vi förstärker Lokalplaneringsenheten där idéer blir verklighet och varje projekt gör skillnad för vården!
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård. Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg. Vi är i en spännande och expansiv fas och står de närmaste åren inför mycket stora fastighetsinvesteringar. Målet är bättre vård och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade för att möta framtidens krav.
Lokalplaneringsenheten tillhör verksamhetsområde projektledning bas och arbetar primärt med projektledning av behovsanalys, förstudier och programhandlingsskedet. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet, kollegor, entreprenörer och konsulter.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
I rollen som lokalplanerare arbetar du med att stödja kunden, det vill säga vården och dess stödverksamheter, i idé- och behovsanalysrapporter och att driva projekten framåt i planeringsskedet. Du har ansvar för att analysera kundens behov och utveckla kreativa, effektiva lösningar utifrån gällande riktlinjer och standards. Vidare utarbetar du flödesscheman och planlösningar samt upprättar lokal- och rumsfunktionsprogram tillsammans med olika verksamheter, kollegor och konsulter.
Som lokalplanerare är du en viktig del i byggprojektens tidiga skeden, där du har ett nära samarbete med våra kunder, lokalplaneringskollegor, projektmedarbetare och övriga intressenter. Ditt arbete är mycket varierat med flera olika projekt i varierande storlek och komplexitet runt om i Skåne. I de senare skedena i projekten är du ett stöd för kunden och byggprojektledaren för att säkerställa att intentionerna från planeringsskedet fullföljs.
För tjänsten kan du vara placerad i antingen Helsingborg eller Kristianstad. Det ingår resor runt om i Skåne till de olika projekt som du är delaktig i. Utrymme för flexibelt arbete finns, både på distans och på plats.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en magisterexamen som byggnadsarkitekt eller ingenjör. Du har också erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis av att planera sjukvårdslokaler och/eller av övergripande projektledning, gärna med inriktning mot sjukvårdens lokalförsörjning. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift och god datorkunskap. Har du tidigare arbetat med Auto-CAD, Revit, dRofus och/eller Adobe-paketet är det meriterande. Då resor förekommer i tjänsten är även giltigt B-körkort fördelaktigt.
Tjänsten som lokalplanerare passar dig som vill utvecklas i en projektledarroll, har intresse för lokalplanering av sjukvårdens lokaler med dess komplexa behov och är trygg i ditt självledarskap. Du arbetar på ett strukturerat och kostnadsmedvetet sätt när du planerar och driver processer mot satta deadlines och mål. Till detta krävs god samarbetsförmåga samt en vilja att lära nytt och dela med sig av sina kunskaper. Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare lever upp till och är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
