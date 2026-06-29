Lokalplanerare till Regionfastigheter, Falun
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2026-06-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi är i en expansiv period och behöver förstärka vår organisation med lokalplanerare till Regionfastigheter i Dalarna.
Regionfastigheter svarar för Region Dalarnas samlade fastighetsförvaltning, där vårt uppdrag är att till regionens verksamheter erbjuda lokaler och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. Vi förvaltar ca 450 000 kvm lokaler samt hyr in externt ca 120 000 kvm. De största objekten är våra sjukhus, men vi förvaltar även folkhögskolor, vårdcentraler och kollektivtrafikfastigheter.
Vi utvecklar lokaler och fastigheter för nya och befintliga hyresgäster genom både om- och nybyggnation och behöver nu förstärka organisationen med ytterligare medarbetare då vi är inne i ett expansivt skede.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som lokalplanerare hos oss deltar du i våra byggprojekt och då framför allt i de tidiga skedena. Du kommer att samarbeta med våra projektledare samt arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer och inte minst med våra hyresgäster - verksamheten! Du leder arbetsgrupper med representanter från verksamheten och tillsammans med dem tar du fram underlag till våra projektörer. Du identifierar och dokumenterar funktions- och verksamhetskrav på lokalerna och ingår i en grupp med lokalplanerare och projektledare. Du jobbar också övergripande med strategiska frågor relaterade till standarder och byggprocessens tidiga skeden. I organisationen finns en kompetent och väl sammansvetsad organisation med förvaltare, projektledare, lokalplanerare, tekniska specialister och administrativt stöd.
Vi samarbetar även med kollegor från andra regioner genom flera olika nätverk som vi är engagerade i. Arbetet innebär kontakt med många olika verksamheter och medarbetare inom Region Dalarna. KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, arkitektur eller inom annat område som kan vara relevant
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Körkort (eftersom projekt kommer att vara aktuella i hela länet)Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som självständigt och tillsammans med andra deltar och är drivande i våra projekt. Som person är du utåtriktad, lugn, metodisk, noggrann och analytisk samtidigt som du har högt driv och är stresstålig. Du lyssnar och är en god förhandlare när olika behov och krav står mot varandra. Du har lätt för att skapa goda relationer och du är lyhörd och lösningsorienterad. Du har även en förmåga att strukturera och planera ditt eget arbete.
Meriterande:
Erfarenhet av att leda och arbeta i grupp
Tidigare erfarenheter av lokalförändringsarbete
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFD:2026:004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RsF, K o B, Regionfastighet, Hälpmedel, Region utv Kontakt
Förvaltningschef/Fastighetschef
Martin Ullgren Martin.Ullgren@regiondalarna.se 070-277 50 28 Jobbnummer
9982467