Lokalplanerare / Affärsförvaltare fastigheter - konsultuppdrag
Vi söker en lokalplanerare / affärsförvaltare inom fastigheter till ett konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta med planering, analys och förvaltning av lokaler samt hantering av hyresavtal.
Du kommer att ha en central roll i att analysera verksamhetens lokalbehov och säkerställa att lokaler används på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i nära samverkan med verksamheten, fastighetsfunktioner och externa parter.
Uppdraget ger möjlighet att arbeta i en organisation där lokalplanering och fastighetsförvaltning är en viktig del av verksamhetens långsiktiga utveckling.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du bland annat att:
analysera verksamhetens lokalbehov och planera lokalutnyttjande
arbeta med förvaltning och administration av hyresavtal
föra dialog med hyresvärdar och interna beställare
ta fram beslutsunderlag kopplat till lokaler och ekonomi
följa upp budget och kostnader kopplade till lokaler
samordna lokalfrågor tillsammans med drift, projektorganisation och teknisk förvaltning
bidra till utveckling av arbetssätt inom lokalplanering och kommersiell förvaltning
säkerställa att lokaler är funktionella, kostnadseffektiva och anpassade efter verksamhetens behov
KvalifikationerSkall-krav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:
Minst 2 års erfarenhet av fastighets- eller lokalförvaltning, särskilt arbete med hyresavtal
Minst 2 års erfarenhet av ekonomisk analys, exempelvis arbete med beslutsunderlag, budget eller kostnadsanalyser
Minst 1 års erfarenhet av projektledning eller samordning där du arbetat med flera intressenter
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis fastighet, ekonomi eller samhällsplanering - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Viktigt: Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur ovanstående skall-krav uppfylls, och att erfarenheten framgår i beskrivningen av dina tidigare uppdrag.
Meriterande
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer
minst 1 års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
erfarenhet av strategisk och långsiktig lokalplaneringAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Omfattning: heltid Uppdragsperiod: cirka 12 månader med möjlighet till förlängning Placering: Stockholm, arbete sker huvudsakligen på plats hos kund.
Observera att uppdraget kan omfattas av säkerhetsprövning innan start.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven, då detta ligger till grund för bedömning i processen.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
