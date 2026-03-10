Lokalplanerare / Affärsförvaltare fastigheter - konsultuppdrag

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-03-10


Publiceringsdatum
2026-03-10

Beskrivning
Vi söker en lokalplanerare / affärsförvaltare inom fastigheter till ett konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta med planering, analys och förvaltning av lokaler samt hantering av hyresavtal.
Du kommer att ha en central roll i att analysera verksamhetens lokalbehov och säkerställa att lokaler används på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i nära samverkan med verksamheten, fastighetsfunktioner och externa parter.
Uppdraget ger möjlighet att arbeta i en organisation där lokalplanering och fastighetsförvaltning är en viktig del av verksamhetens långsiktiga utveckling.

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du bland annat att:

analysera verksamhetens lokalbehov och planera lokalutnyttjande

arbeta med förvaltning och administration av hyresavtal

föra dialog med hyresvärdar och interna beställare

ta fram beslutsunderlag kopplat till lokaler och ekonomi

följa upp budget och kostnader kopplade till lokaler

samordna lokalfrågor tillsammans med drift, projektorganisation och teknisk förvaltning

bidra till utveckling av arbetssätt inom lokalplanering och kommersiell förvaltning

säkerställa att lokaler är funktionella, kostnadseffektiva och anpassade efter verksamhetens behov

KvalifikationerSkall-krav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:

Minst 2 års erfarenhet av fastighets- eller lokalförvaltning, särskilt arbete med hyresavtal

Minst 2 års erfarenhet av ekonomisk analys, exempelvis arbete med beslutsunderlag, budget eller kostnadsanalyser

Minst 1 års erfarenhet av projektledning eller samordning där du arbetat med flera intressenter

Eftergymnasial utbildning inom exempelvis fastighet, ekonomi eller samhällsplanering - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet

Viktigt: Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur ovanstående skall-krav uppfylls, och att erfarenheten framgår i beskrivningen av dina tidigare uppdrag.
Meriterande
Det är även meriterande om du har:

erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer

minst 1 års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter

erfarenhet av strategisk och långsiktig lokalplanering

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Omfattning: heltid Uppdragsperiod: cirka 12 månader med möjlighet till förlängning Placering: Stockholm, arbete sker huvudsakligen på plats hos kund.
Observera att uppdraget kan omfattas av säkerhetsprövning innan start.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven, då detta ligger till grund för bedömning i processen.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360048-1883743".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9787670

