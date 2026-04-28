Lokalförvaltare till förvaltningssektionen
Polismyndigheten - Göteborg City - S / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Göteborg City - S i Göteborg
Arbetsplatsbeskrivning
Enheten Lokalförsörjning är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning.
Lokalförsörjningsenhetens uppdrag och organisation
Lokalförsörjningsenhetens uppdrag är att säkerställa att Polismyndigheten har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler som stödjer verksamhetens behov.
Enheten ansvarar för det strategiska arbetet med att planera, utveckla och samordna myndighetens lokalförsörjning. Organisationen består av sju regionala sektioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Därutöver finns en nationell utvecklingssektion och en grupp för nationella projekt. Totalt arbetar cirka 140 medarbetare inom enheten.
De regionala sektionerna består av förvaltnings- och projektgrupper. Förvaltningsgrupperna ansvarar för den löpande dialogen med hyresvärdar och verksamheter inom Polismyndigheten som använder lokalerna, samt för uppföljning av hyresavtal och lokalrelaterade behov. De hanterar även mindre lokalprojekt och lokalanpassningar och säkerställer att fastighetsägare uppfyller sina åtaganden.
Projektgrupperna ansvarar för genomförandet av större lokalprojekt, såsom renoveringar, ombyggnationer och nyproduktion. Arbetet omfattar hela processen - från förstudie och planering till genomförande.
Gruppen för nationella projekt ansvarar för att driva lokalprojekt som är prioriterade av myndighetsledningen och som har särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv.
Utvecklingssektionen arbetar med att ta fram riktlinjer, projekteringsanvisningar och långsiktig planering inom lokalförsörjningsområdet samt följer upp hur dessa efterlevs. Sektionen ansvarar även för övergripande planering och uppföljning av enhetens verksamhet, intern kommunikation och avtalshantering samt tillhandahåller juridiskt och tekniskt stöd inom området.
Nu söker vi lokalförvaltare med placering i Göteborg.

Dina arbetsuppgifter
Som lokalförvaltare säkerställer du att lokalerna är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva avseende ditt lokalbestånd. Du ansvarar för att förvalta, samordna och utveckla befintligt lokalbestånd. Beståndet är omfattande till sin storlek och innefattar teknikintensiva verksamheter som ställer höga tekniska krav på lokalerna, inte minst vad gäller säkerhet och strömförsörjning.
Du samarbetar tillsammans med såväl andra lokalförvaltare, fastighetsstrateger, projektledare som jurister och ramavtalsleverantörer. Du samarbetar vidare med inköps- och serviceenheten, IT-avdelningen och säkerhetsavdelningen. Som lokalförvaltare agerar du som kravställare gentemot hyresvärdar och leverantörer och du har en god dialog och bygger interna relationer med övriga interna verksamheter.
Arbetsuppgifter är i huvudsak följande, men andra uppgifter kan också förekomma:
Utifrån hyresgästperspektiv säkerställa att lokalerna är verksamhetsanpassade
Delta i budget- och uppföljningsarbetet avseende ditt lokalbestånd
Driva mindre investeringsinitiativ samt delta i projektgrupper vid större ombyggnationer/ lokalanpassningar
Offertframtagning, kostnadsuppskattningar och avrop från ramavtalsleverantörer
Medverka i framtagandet av hyres- och serviceavtal
Besvara lokalförsörjningsfrågor samt agera rådgivande gentemot verksamheten
Arbeta för att lagstiftning och arbetsmiljökrav uppfylls i lokalbeståndet, i samråd och med stöd från verksamheten
Arbete kan komma att ske på andra platser i Sverige. Resor ingår i arbetet, främst inom regionen men även nationellt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, ex teknisk förvaltare, fastighetsingenjör eller liknande. Alternativt annan utbildning kombinerad med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet från en liknande roll som arbetsgivaren bedömer relevant
God förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift
B-körkort för manuellt växlad bil
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av projektledning, framförallt ombyggnation/lokalanpassningar, med fördel inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av kontakt med externa byggentreprenader
Erfarenhet av fastighetssystem
Erfarenhet av arbete med upphandling, företrädesvis LOU, och/eller hyresavtal
Erfarenhet av att arbete med större fastighetsobjekt
Goda kunskaper i Officepaketet
Goda fastighetsekonomiska kunskaper
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du tycker om att ge god service, är relationsskapande och självständigt driver arbetet framåt med fokus på att lösa problem. Du är flexibel, har förmåga att omprioritera i arbetet vid behov och trivs i en miljö med högt tempo där den ena dagen inte är den andra lik. Vidare är du en god kommunikatör och trivs med att samarbeta med andra.. Utöver det ställer rollen krav på att du är strukturerad och noggrann.
Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos allmänheten. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om sex månader
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Lokalförvaltare
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Göteborg City - S Kontakt
Rekryterande chef
Monika Larland monika.larland@polisen.se Jobbnummer
9881343