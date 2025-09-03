Lokal samverkansansvarig till avdelningen sjukförsäkring i Stockholm
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsområde rättsliga stöd inom avdelningen sjukförsäkring söker ett antal samverkansansvariga med inriktning verksamhetssamordnare.
Samverkan, analyser och teamarbete
Som samverkansansvarig med inriktning verksamhetssamordnare är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna olika uppdrag inom verksamhetsområdet samt vara ett aktivt stöd till verksamhetsområdets chefer. Du ansvarar för att planera och genomföra olika utvecklingsarbeten i nära dialog med kollegor och ansvarig chef. Även uppföljning och utvärdering är del av ditt ansvar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete på statlig myndighet eller inom verksamhet som bedöms som motsvarande
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god ledarskapsförmåga
• arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har god kunskap om socialförsäkring samt erfarenhet av att arbete som specialist på Försäkringskassan
• har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
Heltid tjänster med tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor förekommer i tjänsten. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort/er: Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Daniel Grynfarb, 010-112 70 67 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Johanna Ryderling 010-119 76 22, Margareta Ziolkowska 010-116 24 01, Saco-S: Matilda Eneqvist 010-118 33 81, Therese Pettersson 010-116 23 33, Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9488950