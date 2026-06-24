Lokal inköpare till Skaraborgs flygflottilj F 7
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Lidköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidköping
2026-06-24
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Vill du ta nästa steg i karriären och ha ett spännande och utvecklande arbete inom Försvarsmakten? Vi söker dig som vill arbeta som lokal inköpare till Logistikenheten.
Inom Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life-balance. Vi arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Om enheten
Logistikenhetens verksamhet spänner över ett brett område! Enheten omfattar verksamheter inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst samt miljö, fastighetsfrågor och hälso- och sjukvård. Enheten består av drygt 90 medarbetare och omfattar såväl ledning som samordning och genomförande
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som lokal inköpare är att utgöra en samordnande funktion inom inköp för förbandet och tillgodose krigsförbandens behov av nära försörjning i alla konfliktnivåer. Utöver detta kommer du vara en del av och utföra uppgifter i Logistikenhetens stab.
Därutöver skall du
• Delta vid förberedelser och planering av inköp och upphandlingar till övningar
• Delta i inköpsarbete kring värdlandsstöd (VLS)
• Genomföra inköp genom avrop eller upphandlingar till direktupphandlingsgräns
• Vid behov genomföra manuella inköpsrutiner och krigskassatjänst
• Sammanhålla lokal avtalslägesbild
• Vara kontaktyta gentemot FMLOG Inköpsenheten
• Informera förbandet om avtal, gällande rätt, riktlinjer, beslut och instruktioner för det kommersiella området.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning, förslagsvis inom ekonomi, juridik eller logistik
• God kunskap om offentlig förvaltning och upphandling• God kunskap i MS Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, svenska och engelska
• B-körkort för manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas med ditt arbete och de olika kontakter du har behöver du en god social kompetens med därtill kopplad stor integritet.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Meriterande
• Erfarenhet av arbetet inom Flygvapnet
• Inköps- och upphandlingserfarenhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete med FM-stödsystem LIFT/PRIO Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: vi arbetar med individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 36 000 kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Håkan Persson, tfn 010-827 70 00 (växel). Under perioden v.28-32 har vi svårt att svara på frågor med anledning av semester.
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-28. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Håkan Persson +46108277000 Jobbnummer
9977797