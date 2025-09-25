Lokal frivillighandläggare vid Norrbottensgruppen
2025-09-25
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Norrbottensgruppen anställer nu en frivillighandläggare med intresse för personal och rekrytering. Du kommer att tillsammans med övrig personal vid planeringssektionen arbeta med rekrytering till Hemvärnsförbanden och kontakter med de frivilliga försvarsorganisationerna.
Om enheten
Norrbottensgruppen (NBG) är en utbildningsgrupp inom Norra militärregionen. Norrbottensgruppens främsta uppgift är att rekrytera och utbilda förband inom Hemvärnet och har även uppgiften att stödja försvarets frivilligverksamhet i södra Norrbotten. Vid NBG arbetar idag 20 anställda. Planeringssektionen planerar verksamheten och består av både civil samt militär personal. Inom sektionen ryms funktionerna HR, rekrytering och ekonomi.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du som lokal frivillighandläggare är en viktig del av arbetet med att tillhandahålla det stöd som frivilligorganisationerna efterfrågar, samt är en kontaktväg in för de frivilliga försvarsorganisationerna. I din roll som lokal frivillighandläggare kommer du också att ha en avgörande roll kopplat mot de regionala anordnarna av frivillig utbildning. Du förväntas kunna ta emot och vidarebefordra ingångsvärden gällande genomförande av kursverksamhet som beslutas centralt, svara på detaljfrågor rörande stödmöjligheter samt delta på nätverksträffar inom Norra militärregionen, men också centralt i landet.
Andra arbetsuppgifter kan bland annat vara att beställa förbrukningsmateriel och göra fordonsbeställningar, hämta och lämna materiel på förrådet och svara på frågor gällande rekrytering av specialistbefattningar kopplat till de frivilliga försvarsorganisationerna.
Utöver det förväntas du vara del av den dagliga verksamheten på utbildningsgruppen och delta på lokalt rekryteringsråd med hemvärnsbataljonen för att fånga upp utbildningsbehov.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datavana med goda kunskaper i Office
• Körkort B (manuellt)
Vi söker dig som är lösningsorienterad, utåtriktad, initiativtagande, ansvarstagande och ordningsam. Som person är du en god lagspelare som trivs med att jobba i grupp med ett professionellt uppträdande och ständigt strävar efter att hjälpa arbetslaget framåt. Vi ser också att du har en hög social kompetens och delar Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av hemvärnet
• Erfarenhet av att jobba med frivilligverksamhet inom Försvarsmakten
• Genomförd grundläggande militär utbildning eller värnplikt med godkänt resultat
• Erfarenhet av PRIO
• Militärt förarbevis på minibuss
• Gruppchefsutbildad inom Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Boden.
Civil befattning.
Kväll- och helgtjänstgöring förekommer samt tjänsteresor i arbetet.
Tillträdesdatum: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Patrik Borgström
Ben Påhlsson
Fackliga företrädare
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S Försvarsförbundet: Annelie Forshage
OFR/O: Malin Scharffenberg Kahlke
SACO: Sture Sundqvist
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.
Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
