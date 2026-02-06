Lokal frivillighandläggare vid Lapplandsjägargruppen
2026-02-06
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Vill du arbeta på en kreativ arbetsplats där du får utvecklas, ta ansvar och få variation i din arbetsdag? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet på Nordkalotten?
Norra militärregionen / Lapplandsjägargruppen / Planeringssektionen
Lapplandsjägargruppen (LJG) är en utbildningsgrupp med främsta uppgift att utbilda och stödja Sveriges två nordligaste hemvärnsbataljoner. LJG har även uppgiften att stödja frivilligverksamheten i övre och östra Norrbotten. Vid LJG arbetar idag ca 20 anställda fördelade mellan Kiruna och Kalix. Lapplandsjägargruppens organisation består av en utbildningssektion, en planeringssektion och en logistiksektion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du som lokal frivillighandläggare är en viktig del av arbetet med att tillhandahålla det stöd som frivilligorganisationerna efterfrågar, samt är en kontaktväg in för de frivilliga försvarsorganisationerna. I din roll som lokal frivillighandläggare kommer du också att ha en avgörande roll kopplat mot den regionala motparten. Du förväntas kunna ta emot och vidarebefordra ingångsvärden gällande genomförande av kursverksamhet som beslutas centralt, svara på detaljfrågor rörande stödmöjligheter samt delta på nätverksträffar inom Norra militärregionen, men också centralt i landet. Andra arbetsuppgifter kan bland annat vara: beställa förbrukningsmateriel, hämta och lämna materiel på förrådet, svara på frågor gällande rekrytering av specialistbefattningar kopplat till de frivilliga försvarsorganisationerna, administrera löneutbetalningar, boka resor åt hemvärnssoldater och stötta rekryteringskoordinatorn vid genomförande av rekryteringsevent och -mässor. Utöver det förväntas du vara del av den dagliga verksamheten på utbildningsgruppen och delta på lokalt rekryteringsråd med de två hemvärnsbataljonerna för att fånga upp utbildningsbehov.
Publiceringsdatum 2026-02-06

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datavana med goda kunskaper i Office
• Körkort B (manuellt)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, utåtriktad, initiativtagande, ansvarstagande och ordningsam. Som person är du en god lagspelare som trivs med att jobba i grupp med ett professionellt uppträdande och ständigt strävar efter att hjälpa arbetslaget framåt. Vi ser också att du har en hög social kompetens och delar Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetserfarenhet inom rekrytering eller administration
• Genomförd grundläggande militärutbildning eller värnplikt med godkänt resultat
• Kunskaper om Hemvärnets utbildningssystem
• Tidigare engagemang hos en frivillig försvarsorganisation
• Militärt förarbevis på minibuss
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Kiruna.
Civil befattning.
Dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer samt tjänsteresor i arbetet.
Tillträdesdatum: 2026-05-04 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kan lämnas av Fredrik Mäkelä som nås via FM växel 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S Försvarsförbundet: Annelie Forshage
OFR/O: Janne Almgren
SACO: Sture Sundqvist
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.
Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
