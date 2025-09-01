Lojal och positiv assistent sökes till kvinna i Älmhult. Refnr: 255-2025
2025-09-01
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
FINNS I ÄLMHULT:
Vår medlem, en kvinna i 45-årsåldern, söker nu en timvikarie som kan arbeta vid behov.
Hon bor tillsammans med make, ett barn, två katter och en hund i ett hus i centrala Älmhult.
Du skall finnas till hands och vara behjälplig i hennes vardag. Dina arbetsuppgifter inbegriper bland annat förflyttningar, sjukgymnastik, personlig hygien, medicinering, matlagning och hushållssysslor. Du måste ha körkort då hon gärna åker iväg på olika äventyr.
För vår medlem är det inte viktigt vilken bakgrund du har, men det är däremot viktigt att du som söker är lojal, positiv, lyhörd, noggrann, snäll, strukturerad, punktlig och svensktalande.
När du arbetar förväntas du att ha energi och att vara effektiv. Det är dessutom viktigt att du gillar barn och djur. Du får gärna vara kvinna.
Vår medlem tycker om god och hälsosam mat, en god café latte, djupa samtal, trädgårdsskötsel, inredning, att hon är snyggt klädd och att det tas väl hand om familjen och deras djur. Det är viktigt att dagarna är mysiga och att det finns utrymme för humor. Hon uppskattar när du gör det lilla extra, som att ta in en blomma från trädgården, föreslå ett nytt recept eller applicera ett fint nagellack - när de mest grundläggande nödvändigheterna har tagits hand om.
Arbetstiderna är förlagda dag och kväll måndag till söndag.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 255-2025.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "255-2025". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
, http://mejdejkooperativet.se
343 30 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9485863