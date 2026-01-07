Logopeder med flerspråkighetsintresse sökes till Skärholmen, Logopedi Södra
Region Stockholm / Logopedjobb / Stockholm Visa alla logopedjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu logoped med intresse av att arbeta med tal- och språkstörningar hos barn på vår mottagning i Skärholmen.
På Logopedmottagningen Skärholmen finns i dagsläget fyra logopedtjänster och då vi delar lokaler med Vårdcentralen finns där också många andra professioner.
I vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, reflektion och erfarenhetsutbyte. Du får möjlighet till internutbildning och verksamhetsöverskridande träffar med andra logopedmottagningar regelbundet. För att få en bra introduktion i arbetet hos oss erbjuds du mentorskap inom verksamheten och ett väl utarbetat introduktionsprogram.
På Logopedi Södra är vi tillsammans ca 40 medarbetare som utreder och behandlar tal- och språkstörningar, talflytsstörningar, neurologiska tal-, språk- och sväljsvårigheter, röststörningar samt gör dyslexiutredningar. Vi bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för ökad vetenskaplighet inom alla våra diagnosområden.
Logopedi Södra tillhör SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) och består av sex vårdvalsauktoriserade mottagningar inom Stockholms län: Logopedmottagningarna Skärholmen, Rosenlund, Gullmarsplan, Nacka Närsjukhus, Nacka Forum och Tullinge. Du kan läsa mer om oss på Skärholmen logopedi
Vi har kollektivavtal och flextidsavtal. Inom Logopedi Södra uppmuntrar vi till friskvård och har ett generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstid. Som anställd inom SLSO har du även "kostnadsfri öppen sjukvård". Läs mer om detta och våra övriga förmåner här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Arbetsuppgifter:
För denna tjänst är det främst aktuellt med utredning och behandling av tal- och språkstörningar hos barn.
Arbetet på mottagningen är till stor del medarbetarstyrt och logopederna tar gemensamt ansvar för mottagningen och dess patienter. I arbetet ingår också att självständigt planera och genomföra patientbesöken och därefter dokumentera relevant information i journalsystemet Take Care.
Samarbete med tolk, skolor och förskolor, patientbokningar, kassaregistrering, granskning av remisser samt deltagande i olika typer av nätverk och sedvanliga medarbetarskapsuppgifter är andra exempel på arbetsuppgifter som är förekommande i vår verksamhet.
Våra enheter tar emot studenter från KI, Enheten för logopedi, för verksamhetsintegrerat lärande, och som logoped hos oss förväntas alla med minst två års klinisk erfarenhet handleda studenter.
Anställningsform:
Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Heltid 40 tim/vecka. Provanställning kan förekomma.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad logoped och som har erfarenhet av att arbeta med tal- och språkstörningar hos barn. Kompetens inom exempelvis AKK/TAKK eller andra relevanta behandlingsmetoder samt erfarenhet av möten med flerspråkiga patienter är meriterande.
Personliga egenskaper:
Som logoped hos oss är du en viktig del i gruppen. Vi söker nu dig som är trygg i att förena god samarbetsförmåga och självständigt arbete. Du har ett empatiskt förhållningssätt samtidigt som du håller de professionella ramarna. Du har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Du har ett intresse för flerspråkighet samt är öppen för att arbeta med andra diagnosområden om behov uppstår. Du är flexibel och har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring, för att säkerställa att våra patienter ska kunna erbjudas utmärkta logopediska insatser i en väl fungerande medarbetarstyrd verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kalla till intervjuer innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Logopedi Södra Kontakt
Anita Halldin, enhetschef 08-12336763 Jobbnummer
9672402