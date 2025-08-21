Logoped, vikariat, till habiliteringsmottagning barn- och unga i Helsingbor
2025-08-21
Vi du ha ett jobb där du både har roligt och får bidra med din kompetens i ett öppet och hjälpsamt klimat? Vi söker nu en logoped för ett vikariat till vår mottagning i Helsingborg. Hos oss blir du en del av framtiden, där dina idéer och ditt engagemang är viktiga och gör skillnad!
Habiliteringsmottagningen barn och unga vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och familjen har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna.
Läs gärna och få en inblick i vårt arbete på habilitering och hjälpmedel här: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/ Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
I rollen som logoped arbetar du med utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö. Du lägger stor vikt vid barnets och ungdomens egen delaktighet i planeringen av insatser. Insatserna sker individuellt eller i grupp och riktas såväl direkt till barnet och ungdomen, som till föräldrar och övrigt nätverk.
Arbetstider är vardagar klockan 08.00-16.30 med kvällstjänstgöring till klockan 18.30 på tisdagar och 14:30 på fredagar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har goda språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskalaskrift samt grundläggande datorkunskaper. Eftersom resor i tjänsten förekommer är giltigt B-körkort ett krav. Det är meriterande med fördjupad kunskap inom autismområdet och erfarenhet av habiliteringsarbete. Vidare är erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) också fördelaktigt för tjänsten.
För att trivas hos oss är du en person som sprider energi och optimism i ditt arbete och till dina kollegor och bidrar med en positiv inställning. Du har en förmåga att tänka framåt och hitta nya vägar med en lösningsorienterad syn på utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Rollen kräver att du har en förmåga att planera och ta ansvar för dina uppgifter på ett självständigt sätt. Du besitter en god samarbetsförmåga och bidrar till en harmonisk teamkänsla. Din lyhördhet och vilja att samarbeta gör dig till en uppskattad kollega. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
