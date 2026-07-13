Logoped, vik, till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Logopedjobb / Ängelholm Visa alla logopedjobb i Ängelholm
2026-07-13
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Vill du arbeta i en utvecklande verksamhet där samarbete, engagemang och patientfokus står i centrum? Nu välkomnar vi en logoped till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm för ett vikariat.
Vår mottagning vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år och bygger på ett tvärprofessionellt familjecentrerat teamarbete. Vi finns placerade i vackra Ängelholm med närhet till både hav och fin natur. Mottagningen är placerad på norra sjukhusområdet i nybyggda och ändamålsenliga lokaler med den senaste utrustningen. Vi har goda pendlingsmöjligheter, där en promenad från tågstationen till oss tar cirka tio minuter. I arbetet finns även viss möjlighet till distansarbete.
Vi arbetar mot barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bygger på ett tvärprofessionellt barn- och familjecentrerat arbete, vilket innebär att familjen är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av insatserna. Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta hos oss på habiliteringen kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en logoped till vår arbetsplats!
I rollen som logoped arbetar du med utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö. Du lägger stor vikt vid barnets och ungdomens egen delaktighet i planeringen av insatserna. Insatserna ges både fysiskt och på distans, antingen individuellt eller i grupp och riktas såväl direkt till barnet och ungdomen, som till föräldrar och övrigt nätverk.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med kvällstjänstgöring till klockan 18.30 på tisdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt grundläggande datorkunskaper. Eftersom resor i tjänsten förekommer är även giltigt B-körkort ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med målgruppen samt habiliteringsarbete.
För att trivas hos oss ser vi att du är en person som ser möjligheter framför hinder och bidrar med engagemang och energi. Du har en god förmåga till att både samarbeta och arbeta självständigt. Som person är du flexibel och har en positiv inställning till digitala kontakter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten avser ett vikariat mellan 2026-09-01-2027-05-31.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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262 52 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Jeanette Ohrberg 043-15 85 801 Jobbnummer
10000679