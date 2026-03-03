Logoped till Rehabiliteringskliniken, sommarvikariat i vackra Blekinge
Till sommaren 2026 söker vi en sommarvikarie på Rehabiliteringskliniken i Blekinge.
Din tjänstgöring startar med 14 dagars introduktion för att du ska lotsas in i arbetet på ett bra sätt. Under hela sommaren kommer en erfaren kollega vara i tjänst samtidig.
Om jobbet
Som logoped hos oss på Rehabiliteringskliniken arbetar du med patienter som har afasi, dysfagi och dysartri. Patienterna finns inom vår slutenvård och vår öppenvård. Du gör kliniska bedömningar och behandlingar i nära samarbete med övriga teammedlemmar. Teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.
Nyfiken och intresserad av patientgruppen och tycker om teamarbete? Då tycker jag du ska söka. Vi planerar för att du ska få en bra sommar. Handledning och stöd av erfarna logopeder är en självklarhet för oss.
Om dig
Är du student från termin 6 och framåt eller nyutexaminerad logoped är du välkommen att söka. Har du legitimation och vill prova på Rehab är du också välkommen med din ansökan. Erfarenhet av praktik/arbete på strokeenhet är meriterande. Då mycket av ditt arbete är teambaserat vill vi att du har en positiv och ödmjuk inställning till teamarbete. Mycket goda språkkunskaper i svenska är ett krav, då du kommer att kommunicera med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
