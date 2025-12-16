Logoped till Rehabiliteringscentrum Karlskoga lasarett
Vill du arbeta på en spännande arbetsplats med gott socialt klimat och korta kommunikationsvägar tillsammans med flexibla arbetskamrater som delar med sig av sina kunskaper och arbetar i team, så ska du söka dig till oss!
Då en logoped går på föräldraledighet söker vi dig som är legitimerad logoped och vill arbeta i en mindre grupp. Hos oss får du som närmsta kollegor logopeder och medicinsk vårdadministratör samt fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Logopederna arbetar också i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och läkare inom slutenvård och öppenvård. Logopedmottagningen i Karlskoga ingår i rehabiliteringsverksamheten. Region Örebro jobbar med tidig intervention för barn med språk- och kommunikationssvårigheter. Vi deltar i Barnhälsoteam, där bland annat BVC och specialpedagoger från kommunen ingår. Logopederna arbetar tätt tillsammans och anser att hög kompetens, kvalitet och glädje är viktiga ingredienser på arbetsplatsen. Vi jobbar i nyrenoverade rehabiliteringslokaler.
Karlskoga lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vårt arbete genomsyras av professionalism, engagemang och laganda. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i väster ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Logopederna har ett brett arbetsuppdrag och träffar många olika patientgrupper både inom sluten- och öppenvård. Vi arbetar med allmänlogopedi och utför utredning och behandling av språk-, läs/skriv-, tal-, svälj- och kommunikationssvårigheter samt röstsvårigheter hos såväl barn/ungdomar som hos vuxna. Vi har uppdrag i Mobilt stroketeam samt har gruppverksamhet för barn respektive vårdnadshavare. Handledning av studenter är en viktig och vanligt förekommande arbetsuppgift. Du kommer även kunna delta i förbättringsarbeten både på lokal och regional nivå.
Välkommen med din ansökan!
Legitimerad logoped. B-körkort.
Ansökningar hanteras fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
