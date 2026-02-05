Logoped till Rehabenheten, Närsjukvård Öst Sala
Region Västmanland / Logopedjobb / Sala Visa alla logopedjobb i Sala
2026-02-05
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Sala
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och fortsatt utveckla den logopediska rehabiliteringen i nära vård?
Vi söker nu en vikarierande logoped pga. föräldraledighet.
Det händer spännande saker i Sala! Under hösten -22 flyttade vi till helt nytt sjukhus, endast tre minuters promenad från Sala tågstation. Förutom de självklara fördelarna med en ny och modern arbetsplats kan vi locka med den känsla av närhet som ett mindre sjukhus erbjuder.
Om arbetsplatsen
Vår klinik Närsjukvård Öst har verksamhet i både Sala och i Västerås. I Sala bedriver vi närsjukvård i det lilla formatet genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Vi har en vårdavdelning, medicinmottagning, avancerad hemsjukvård( AH-team), närvårdsteam NVT samt en rehabiliteringsenhet- Rehabenheten.
I Västerås har vi en närsjukvårdsavdelning NÄVA, palliativ avdelning, AH-team, Närvårdsteam NVT Västerås, palliativ mottagning och ett palliativt rådgivningsteam. Vi strävar efter att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Organisatoriskt tillhör tjänsten Rehabenheten i Sala och du kommer att i huvudsak arbeta i Sala, men kan även vid behov komma att arbeta på våra enheter i Västerås framförallt på NÄVA.
Vi välkomnar dig till en arbetsplats som präglas av öppenhet och god stämning. På Rehabenheten i Sala bedrivs öppenvård genom vår fysioterapi, kurator och logoped mottagning samt teambaserad öppenvårdsrehabilitering. Vi bemannar även vårdavdelning och avancerad hemsjukvård (AH) med rehabresurser.
Vi söker dig som vill arbeta med neurologisk rehabilitering av vuxna. Tjänsten är relativt nyinrättad på vår klinik vilket innebär att det finns stor möjlighet att delta i hur den logopediska vården ska utformas. Det finns möjlighet att få ett visst professionellt stöd av kollegor på Rehabenheten medicin i Västerås.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som logoped arbetar du med att utreda, diagnostisera och behandla personer med förvärvade neurologiskt betingade kommunikations- och sväljsvårigheter. Du arbetar självständigt och kan i stor mån påverka ditt arbete och din tid. Du ingår i olika rehabiliteringsteam och kommer att arbeta inom både sluten- och öppenvård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med några års erfarenhet av arbete inom vården. Har du kunskap/erfarenhet av neurologisk rehabilitering på mottagning, avdelning och/eller hemsjukvård så är det meriterande. Har du arbetat med eller är intresserad av patienter med olika rehabiliteringsbehov, medicinskt multisjuka patienter och inom palliativ vård är denna tjänst något för just dig. Vi värdesätter dessutom om du har intresse eller erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ta ansvar samt kunna prioritera och planera arbetet både självständigt och tillsammans med andra. Körkort är ett krav då hembesök kan förekomma.
Anställningsvillkor
Vikariat minst 6 mån med möjlighet till förlängning. Heltid, dagtid måndag- fredag. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Tf enhetschef
Annette Strandberg annette.s.strandberg@regionvastmanland.se 0224-580 12 Jobbnummer
9724455