Logoped till Neuroteamet på Haninge Rehab
2025-09-11
Vår mottagning ligger belägen i en vacker skärgårdskommun med goda kommunikationer, ett stenkast från Stockholm.
Hos oss arbetar logoped i neuroteamet tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Haninge Rehab ligger på Handens Närsjukhus centralt beläget intill Haninge Centrum med närhet till pendeltåg och bussar.
Vår logoped ska vara tjänstledig i 6 mån och vi söker därför en logopedkollega för ett vikariat. Är du den vi söker?
Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. I ditt arbete som logoped har du möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider och din egen arbetssituation. Vi tillämpar flexibel arbetstid, har ett generöst friskvårdsbidrag och erbjuder fri sjukvård inom primärvården.
Som logoped i neuroteamet träffar du patienter med stroke, förvärvad hjärnskada eller annan neurologisk sjukdom som är i behov av fortsatt rehabilitering. I teamet ingår arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och logoped. Insatserna utförs i hemmet och på mottagningen. Teamet jobbar gemensamt med patient och anhöriga med att sätta mål och utforma rehabiliteringsplaner.
Anställningsform:
Vikariat 6 månader, 100% men deltid kan diskuteras. Tillträde i december 2025.Kvalifikationer
• Legitimerad logoped.
• B-körkort och körvana.
• Intresse av neurologisk rehabilitering.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet med egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi välkomnar alla sökande oavsett tidigare erfarenhet av neurologisk rehabilitering.Övrig information
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
